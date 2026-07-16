"Мы не имеем права ослабить единство": Буданов отреагировал на протесты из-за отставки Федорова

После массовых акций протеста, вызванных отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам с призывом не терять единства. Он подчеркнул, что граждане имеют право задавать властям неудобные вопросы, однако внутренние споры не должны ослаблять страну во время войны.

Об этом Кирилл Буданов написал в своём Telegram-канале и, в частности, в этом посте решил прокомментировать реакцию общества на кадровые изменения в правительстве.

По его словам, украинцы — это народ, который не боится открыто выражать свою позицию и требовать ответов от государства. И, к примеру, активные общественные дискуссии свидетельствуют о зрелости гражданского общества, а свобода слова остается одной из главных ценностей, за которые сегодня борется Украина.

"Сегодняшние дискуссии вокруг государственного управления в очередной раз доказывают: наше общество не равнодушно, и каждое слово, сказанное гражданином, имеет значение. Это и есть та свобода, за которую мы боремся", — написал он.

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В то же время глава ОП подчеркнул, что любое обсуждение должно способствовать укреплению страны.Поэтому, как он считает, не следует позволять эмоциям, личным симпатиям или разногласиям ослаблять совместную борьбу против российского агрессора, ведь величайшей силой Украины остается ее единство.

"Мы не имеем права позволить эмоциям или спорам ослабить нашу главную силу — единство", — сказал чиновник.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что вся энергия общества должна быть направлена на достижение общей цели — победы над оккупантом. По его мнению, украинцы могут обсуждать и отстаивать свои взгляды, но при этом должны оставаться единым фронтом, в котором каждый выполняет свою роль.

Кроме того, он напомнил, что именно сплоченность украинцев позволила сдержать российское вторжение в первые месяцы полномасштабной войны.

"Мы остановили наступление врага, продемонстрировав оккупантам и всему миру беспрецедентное единство. Мы должны сохранять его: гражданское общество, парламент, Президент, правительство, Силы безопасности и обороны. Работаем вместе. С холодным разумом и горячим сердцем. Именно от нашей ответственности сегодня зависит будущее следующих поколений. Украина выстоит", — написал он.

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Митинг в связи с отставкой Федорова — реакция Зеленского

Более того, на реакцию общества в связи с кадровыми изменениями во власти отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Как пишет издание "ТСН", во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он заявил, что право граждан на мирный протест является неотъемлемой составляющей демократии, за которую сегодня борется Украина.

Президент отметил, что украинцы самостоятельно принимают решение выходить на акции протеста и даже в условиях полномасштабной войны имеют возможность открыто выражать свою позицию. По его словам, именно это отличает Украину как демократическое государство.

"Люди делают то, что хотят. Они хотели выйти — и это правильно. Даже во время войны, со всеми связанными с ней сложностями и ограничениями, люди могут продемонстрировать свою волю", — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что власти внимательно следят за настроениями общества и учитывают позицию граждан. Он подчеркнул, что украинские власти не скрывают информацию от своих граждан, а единственные сведения, которые остаются засекреченными, касаются безопасности государства и не должны попасть в руки России.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, что 15 июля президент Владимир Зеленский сообщил депутатам фракции "Слуга народа" о намерении назначить Игоря Клименко министром обороны, а Михаил Федоров, который ранее считался одним из главных претендентов на эту должность, не возглавит оборонное ведомство. По информации СМИ и народного депутата Ярослава Железняка, глава государства объяснил это разногласиями между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также заявил, что Федоров не завершил реформу ТЦК.

Уже 16 июля в Киеве прошла акция в поддержку Михаила Федорова после того, как президент Владимир Зеленский не предложил повторно назначить его министром обороны. Участники митинга призвали власть прислушаться к гражданам и заявили, что считают решение об отставке Федорова ошибочным.

Кроме того, на отставку Михаила Федорова отреагировали даже в России. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Москвы не имеет принципиального значения, кто возглавляет Министерство обороны Украины, однако добавил, что РФ якобы ожидает от украинских властей решений, которые, по его словам, могут привести к "мирному урегулированию".

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров останется в его команде, несмотря на то, что не возглавит Министерство обороны. По словам президента, в каком именно статусе будет работать Федоров в дальнейшем, станет известно позже.