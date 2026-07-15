Клименко вместо Федорова: стали известны новые кадровые решения Зеленского, — Фокус

Президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа" сообщил, что планирует выдвинуть кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны Украины. В то же время Михаил Федоров, который ранее рассматривался как один из главных претендентов на эту должность, по словам президента, не возглавит оборонное ведомство.

По данным источников "Фокуса" во фракции "Слуга народа", Зеленский объявил о намерении назначить Игоря Клименко министром обороны. Также эту информацию подтвердил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и добавил, что глава государства объяснил депутатам свое решение тем, что не может "выбирать между Сырским и Федоровым". Кроме того, президент заявил, что Федоров якобы провалил реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По информации депутата, Зеленский отметил, что Федоров "будет где-то рядом", однако конкретной будущей должности для него пока не назвал. Также Железняк сообщил, что во время встречи депутаты фракции поддержали озвученные кадровые решения и не задавали президенту дополнительных вопросов.

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В то же время издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщает, что во время встречи с депутатами Владимир Зеленский объяснил решение о замене Михаила Федорова разногласиями во взглядах с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно ведения войны.

По словам собеседника издания, президент также заявил, что за время работы Федорова Министерство обороны принимало решения о закупках без учета потребностей, определяемых Генеральным штабом и военными. В качестве примера источник привел закупки артиллерийских боеприпасов.

Помимо кандидатуры на пост министра обороны, Ярослав Железняк обнародовал предполагаемый состав обновленного Кабинета министров. По его информации, пост премьер-министра должен занять Сергей Корецкий.

По предварительным данным, в новом составе правительства также могут остаться:

Денис Шмыгаль — первый вице-премьер-министр;

Сергей Марченко — министр финансов;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Матвей Бедный — министр по делам молодежи и спорта;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Татьяна Бережная — вице-премьер-министр по вопросам культуры.

Кроме того, как пишет Железняк, на должность министра социальной политики рассматриваются два кандидата — Денис Улютин и Дарья Марчак. Также в обновленный состав правительства могут войти:

Виталий Ким — министр по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц;

Андрей Бутенко — министр образования и науки вместо Оксена Лисового;

Всеволод Ченцов — вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции;

Денис Маслов — министр юстиции;

Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации;

Иван Выговский — министр внутренних дел.

Кроме того, по информации депутата, правительство планирует реорганизовать несколько министерств. В частности, нынешнее Министерство ресурсов могут разделить на два отдельных ведомства:

Министерство экономики и экологии, которое может возглавить Александр Кравченко;

Министерство аграрной политики во главе с Тарасом Высоцким.

Кроме того, может быть реорганизовано и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Вместо него планируется создать:

Министерство регионального развития, главой которого может стать Виталий Безгин;

Министерство инфраструктуры, которое, по словам Железняка, может возглавить Калашник, нынешний глава Киевской областной военной администрации.

До назначения нового министра обороны издание писало, что Михаил Федоров может лишиться должности из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По данным The Financial Times, между ними возникли разногласия, а также Федоров якобы сопротивлялся коррупционному давлению в Министерстве обороны.

Еще сегодня "Фокус" писал, что Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьер-министра Украины. По словам президента, одним из главных приоритетов для будущего правительства станет подготовка страны к осенне-зимнему периоду.