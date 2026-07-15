Клименко замість Федорова: стали відомі нові кадрові рішення Зеленського, — Фокус

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" повідомив, що планує внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Водночас Михайло Федоров, який раніше розглядався як один із головних претендентів на цю посаду, за словами президента, не очолить оборонне відомство.

За даними джерел Фокуса у фракції "Слуга народу", Зеленський оголосив про намір призначити Ігоря Клименка міністром оборони. Також цю інформацію підтвердив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк та додав, що глава держави пояснив депутатам своє рішення тим, що не може "обирати між Сирським та Федоровим". Крім того, президент заявив, що Федоров нібито провалив реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією депутата, Зеленський зазначив, що Федоров "буде десь поруч", однак конкретної майбутньої посади для нього поки не назвав. Також Железняк повідомив, що під час зустрічі депутати фракції підтримали озвучені кадрові рішення та не ставили президентові додаткових запитань.

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Водночас видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу" повідомляє, що під час зустрічі з депутатами Володимир Зеленський пояснив рішення замінити Михайла Федорова розбіжностями в поглядах із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ведення війни.

За словами співрозмовника видання, президент також заявив, що за час роботи Федорова Міністерство оборони ухвалювало рішення про закупівлі без урахування потреб, які визначали Генеральний штаб і військові. Як приклад джерело навело закупівлі артилерійських боєприпасів.

Крім кандидатури на посаду міністра оборони, Ярослав Железняк оприлюднив імовірний склад оновленого Кабінету Міністрів. За його інформацією, посаду прем'єр-міністра має обійняти Сергій Корецький.

За попередніми даними, у новому складі уряду також можуть залишитися:

Денис Шмигаль — перший віцепрем'єр-міністр;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;

Тетяна Бережна — віцепрем'єр-міністерка з питань культури.

Окрім цього, як пише Железняк, на посаду міністра соціальної політики розглядають двох кандидатів — Дениса Улютіна та Дарину Марчак. Крім того, до оновленого складу уряду можуть увійти:

Віталій Кім — міністр у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб;

Андрій Бутенко — міністр освіти і науки замість Оксена Лісового;

Всеволод Ченцов — віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції;

Денис Маслов — міністр юстиції;

Оксана Ферчук — міністерка цифрової трансформації;

Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ.

Також, за інформацією депутата, уряд планує реорганізувати кілька міністерств. Зокрема, нинішнє Міністерство ресурсів можуть розділити на два окремі відомства:

Міністерство економіки та екології, яке може очолити Олександр Кравченко;

Міністерство аграрної політики на чолі з Тарасом Висоцьким.

Крім цього, можуть реорганізувати й Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Замість нього планують створити:

Міністерство регіонального розвитку, керівником якого може стати Віталій Безгін;

Міністерство інфраструктури, яке, за словами Железняка, може очолити Калашник, нинішній голова Київської обласної військової адміністрації.

До призначення нового міністра оборони видання писало, що Михайло Федоров може втратити посаду через суперечки з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За даними The Financial Times, між ними виникли розбіжності, а також Федоров нібито чинив опір корупційним впливам навколо Міністерства оборони.

Ще сьогодні Фокус писав, що Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами президента, одним із головних пріоритетів для майбутнього уряду стане підготовка країни до осінньо-зимового періоду.