Зеленський відповів, чи залишиться Федоров міністром оборони: коли приймуть рішення

Президент України Володимир Зеленський поки не прийняв рішення щодо того, чи залишиться на посаді міністр оборони Михайло Федоров після відставки уряду Свириденко, написали медіа. Рішення відклали до зустрічі з фракцією "Слуг народу" у Верховній Раді.

Зеленський відповів на питання щодо Федорова на тлі підбору кадрів у оновлений уряд, який замінить посадовців часів Свириденко, ідеться у матеріалі "Суспільного". Президент пояснив, що рішення прийме після наради зі "Слугами народу", яка відбудеться увечері 15 липня.

Медіа навело короткий коментар глави держави: не було інших деталей, наприклад, щодо можливих кандидатів на посаду міністра оборони. Також нагадали, що Федоров очолив відомство 14 січня 2026 року. 14 липня 2026 року Верховна Рада підтримала відставку Свириденко та її уряду. Таким чином міністр пробув на посаді рівно шість місяців (або 181 день).

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Відставка уряду Свириденко — що відбувається з Федоровим

На сторінках соцмереж Михайла Федорова поки не було коментарів про можливе збереження посади, займаючи яку він почав реформування армії та системи мобілізації, й також посилив дронову складову Сил оборони, систему ППО тощо. Серед останніх дописів міністра — подяка прем'єрці Свириденко та короткий підсумок роботи. Дописи Федорова про завершення роботи в уряді зібрав 66 тис. реакцій та понад 2 тис. підтримуючих коментарів.

Відставка уряду Свириденко — Федоров про підсумки на посаді міністра оборони, 15 липня Фото: Скриншот

Тим часом західне медіа The Financial Times розповіло з посиланням на анонімні українські джерела, що Федорова справді можуть змістити, оскільки він "сперечався з Сирським" та "опирався корупціонерам навколо Міноборони". Звільнення відбудеться попри підтримку цифрових гігантів у сфері ШІ, які надали свої ресурси на допомогу силам оборони, ідеться у матеріалі FT. У цьому контексті згадали про контакти міністра з власником Palantir Алексом Карпом, ексочільником Google Еріком Шмідтом та власником SpaceX та Starlink Ілоном Маском.

Про відставку уряду Свириденко стало відомо у неділю 12 липня. Юлія Свириденко заявила на сторінці Facebook, що написала заяву про відставку. Після цього медіа опублікували імена можливих кандидатів на посаду прем'єра. Серед іншого, згадували ім'я тодішнього глави компанії "Нафтогаз" Сергія Корецького, який у минулому керував мережею заправок WOG, а потім протягом півтора року зробив її прибутковою.

Зазначимо, 13 липня медіа "РБК-України" повідомило про нових посадовців, які прийдуть в уряд після відставки уряду Свириденко. Серед іншого, ішлося про розформування двох міністерств, кожне з яких поділять на два. В підсумку має з'явитись чотири нових відомства: Мінрегіон, Мініфраструктури й відновлення, Міністерство економіки та довкілля, Міністерство сільського господарства. Також джерела журналістів заявили, що замість Федорова на посаді міністра оборони бачать нинішнього главу МВС Ігоря Клименка.

Нагадуємо, 15 липня Фокус опублікував матеріал про те, які зміни можна очікувати у новому уряді, який прийде після відставки Свириденко.