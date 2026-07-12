Чому саме Сергій Корецький може стати новим прем'єр-міністром України? Фінансовий аналітик припустив, що кадрові зміни свідчать про перебудову уряду під нові енергетичні виклики.

Сергій Корецький — голова НАК "Нафтогаз України" може стати прем'єр-міністром України. Інформація з'явилася після того, як 12 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Корецьким, під час якої подякував йому за роботу на чолі "Укрнафти" та "Нафтогазу". За словами глави держави, вони обговорили кроки для посилення стійкості країни та реалізації оновленої політичної стратегії.

Як повідомляв Фокус, з посади прем'єр-міністерки йде Юлія Свириденко. Вона може очолити українське посольство у США.

Хто такий Сергій Корецький

48-річний Сергій Корецький народився у Луцьку. Свою кар'єру він розпочав наприкінці 1990-х у групі "Континіум", а згодом став генеральним директором керівної компанії. 2013 року він очолив мережу автозаправних станцій WOG. Після звільнення 2018-го заснував власний кавовий бренд Idealist.

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Сергій Корецький Фото: Retailers.ua

У листопаді 2022 року, після переходу "Укрнафти" та "Укртатнафти" під контроль держави, Корецький очолив обидві компанії. Саме під його керівництвом "Укрнафта", яка багато років була збитковою, стала однією з найбільш прибуткових державних компаній країни. У період 2023-2024 рр підприємство отримало близько 40 млрд грн чистого прибутку. Сам Корецький пояснював це переходом на прозорі закупівлі, скороченням посередників та зміною підходів до роботи.

У квітні 2025 року він переміг у відкритому міжнародному конкурсі та очолив НАК "Нафтогаз України".

Сергій Корецький очолив Групу Нафтогаз 14 травня 2025 року, змінивши Олексія Чернишова Фото: З відкритих джерел

Робота у "Нафтогазі"

Корецький очолив компанію у складний для енергетики період. Після рекордно низьких запасів газу, з якими Україна завершила опалювальний сезон 2024-2025 років, "Нафтогаз" сформував необхідні резерви для проходження наступної зими. Водночас компанія працювала в умовах масованих російських ударів по газовидобувній інфраструктурі.

12 липня президент України Володимир Зеленський окремо відзначив результати роботи Корецького, наголосивши, що йому вдалося забезпечити захист державних інтересів у стратегічних енергетичних компаніях навіть в умовах війни.

Енергетична перебудова: експерт припустив, що стоїть за ставкою на Корецького

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що стрімкість кадрових змін свідчить про підготовку влади до нового етапу роботи уряду.

"Цікаво почути справжні причини цих перестановок. Кажуть, що навіть для влади вони були доволі несподіваними й вимушеними. Питань до чинного уряду було чимало, але швидкість процесу здивувала навіть тих, хто стежить за ним зсередини. Що стало головним фактором — вимоги міжнародних партнерів, необхідність перебудови державної машини під нові енергетичні виклики чи підготовка команди до майбутніх політичних процесів — поки що сказати важко. Водночас Корецький виглядає непоганим вибором", — зазначив Шевчишин.

На думку експерта, досвід Корецького в управлінні великими державними компаніями та кризовими процесами може стати одним із ключових аргументів на користь його кандидатури, якщо кадрові зміни в уряді отримають офіційне підтвердження.

Нагдаємо, голову "Нафтогазу" Сергія Корецького називають основним кандидатом на посаду прем'єра в українському Кабміні. Про це повідомляють джерела Фокуса.

Також 12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про відставку прем'єрки Юлії Свириденко.Він запропонував їй очолити новий напрямок. Вже йшлося про те, що Свириденко, ймовірно, поїде до Вашингтона у якості пані посла України в США.