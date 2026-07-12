Почему именно Сергей Корецкий может стать новым премьер-министром Украины? Финансовый аналитик высказал предположение, что кадровые изменения свидетельствуют о перестройке правительства с учетом новых вызовов в энергетической сфере.

Сергей Корецкий — глава НАК "Нафтогаз Украины" — может стать премьер-министром Украины. Информация появилась после того, как 12 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с Корецким, в ходе которой поблагодарил его за работу во главе "Укрнафты" и "Нафтогаза". По словам главы государства, они обсудили меры по укреплению устойчивости страны и реализации обновленной политической стратегии.

Как сообщал Фокус, Юлия Свириденко уходит с поста премьер-министра. Она может возглавить украинское посольство в США.

Кто такой Сергей Корецкий

48-летний Сергей Корецкий родился в Луцке. Свою карьеру он начал в конце 1990-х в группе "Континуум", а впоследствии стал генеральным директором управляющей компании. В 2013 году он возглавил сеть автозаправочных станций WOG. После ухода с должности в 2018 году основал собственный кофейный бренд Idealist.

Відео дня

Сергей Корецкий Фото: Retailers.ua

В ноябре 2022 года, после перехода "Укрнафты" и "Укртатнафты" под контроль государства, Корецкий возглавил обе компании. Именно под его руководством "Укрнафта", которая много лет была убыточной, стала одной из самых прибыльных государственных компаний страны. В период 2023–2024 гг. предприятие получило около 40 млрд грн чистой прибыли. Сам Корецкий объяснял это переходом на прозрачные закупки, сокращением числа посредников и изменением подходов к работе.

В апреле 2025 года он победил в открытом международном конкурсе и возглавил НАК "Нафтогаз Украины".

Сергей Корецкий возглавил Группу Нафтогаз 14 мая 2025 года, сменив Алексея Чернышова Фото: Из открытых источников

Работа в "Нафтогазе"

Корецкий возглавил компанию в сложный для энергетики период. После рекордно низких запасов газа, с которыми Украина завершила отопительный сезон 2024–2025 годов, "Нафтогаз" сформировал необходимые резервы для перезимовки. В то же время компания работала в условиях массированных российских ударов по газодобывающей инфраструктуре.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский особо отметил результаты работы Корецкого, подчеркнув, что ему удалось обеспечить защиту государственных интересов в стратегических энергетических компаниях даже в условиях войны.

Энергетическая перестройка: эксперт высказал предположение, что стоит за ставкой на Корецкого

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что стремительность кадровых перестановок свидетельствует о подготовке властей к новому этапу работы правительства.

"Интересно узнать истинные причины этих перестановок. Говорят, что даже для властей они оказались довольно неожиданными и вынужденными. Вопросов к действующему правительству было немало, но скорость этого процесса удивила даже тех, кто следит за ним изнутри. Что стало главным фактором — требования международных партнеров, необходимость перестройки государственной машины под новые энергетические вызовы или подготовка команды к будущим политическим процессам — пока сказать трудно. В то же время Корецкий выглядит неплохим выбором", — отметил Шевчишин.

По мнению эксперта, опыт Корецкого в управлении крупными государственными компаниями и кризисными процессами может стать одним из ключевых аргументов в пользу его кандидатуры, если кадровые изменения в правительстве получат официальное подтверждение.

Напомним, главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого называют главным кандидатом на пост премьера в украинском Кабмине. Об этом сообщают источники "Фокуса".

Кроме того, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление. Уже ходили слухи о том, что Свириденко, вероятно, отправится в Вашингтон в качестве посла Украины в США.