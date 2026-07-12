У него больше всего шансов: один кандидат может заменить Юлию Свириденко на посту премьера

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий на данный момент является основным кандидатом на пост премьера в украинском Кабмине.

Многие народные депутаты и политики называют руководителя государственной компании кандидатом на пост премьера, у которого больше всего шансов в рамках обновления Кабмина. Об этом сообщают источники "Фокуса".

"Корецкий — кандидат на эту должность, и он уже дал согласие", — считают источники в украинских политических кругах.

Стало известно, что Корецкий уже давно считался кандидатом на эту должность, но до этого он не соглашался на эти предложения.

Корецкий, если его назначат на эту должность, станет уже третьим главой правительства Украины в условиях полномасштабного российского вторжения.

Сергей Корецкий может возглавить правительство Фото: Facebook / Владимир Зеленский

Кроме того, сегодня Сергей Корецкий встретился с президентом Зеленским и рассказал о подготовке к отопительному сезону.

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Сергей Корецкий: что о нём известно

Сергей Корецкий получил образование в Луцком государственном техническом университете, обучаясь на факультетах "Машиностроение" и "Экономика бизнеса". Кроме того, в Ивано-Франковском национальном техническом университете он изучал "Добычу нефти и газа".

После окончания учебы он более 20 лет работал в группе компаний Continuum Group. В 2002 году возглавлял "Западную нефтегазовую группу", в 2007-м был управляющим группы компаний. С 2013 года — руководил сетью АЗС WOG.

В 2018 году он завершил свою работу в Continuum Group. Затем Корецкий создал собственный проект — кофейный бренд с сетью кофеен Idealist Coffee Co. В 2021 году он вышел из числа бенефициаров компании.

С 2022 года Корецкий возглавлял "Укрнафту". За время его работы убыточная государственная "Укрнафта" стала самой прибыльной государственной компанией Украины.

Весной 2025 года его избрали председателем правления "Нафтогаза". Корецкий возглавил компанию, когда у нее были почти пустые хранилища, но под его руководством "Нафтогаз" пережил самую сложную зиму.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Глава государства предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Оно будет касаться отношений с ключевым партнером Украины.

В свою очередь, Юлия Свириденко после отставки может стать новым послом Украины в США.

Кроме того, как сообщает народный депутат Железня, в ближайшее время в правоохранительных органах и украинском правительстве произойдет ряд новых отставок. При этом голосование в Раде по кандидатурам президента будет непростым.