Отставка Юлии Свириденко была спонтанной: бывшая премьер-министр уже имеет новую должность

Юлия Свириденко после отставки может стать новым послом Украины в США.

В частности, в Раде говорят, что это вынужденная мера. Об этом со ссылкой на информацию из украинского парламента пишет Андрей Смолий.

По его словам, на этой пленарной неделе, 13–14 июля, состоится отставка премьер-министра Свириденко. Также премьер-министр Денис Шмыгаль будет исполнять обязанности главы правительства.

"Это означает, что все правительство уходит в отставку и переходит в статус "исполняющего обязанности". Временно обязанности премьера будет исполнять Шмыгаль, как первый вице-премьер", — говорится в сообщении.

Кроме того, политический эксперт считает, что на этой неделе имя нового премьера и состав Кабмина объявлены не будут.

Відео дня

"Не факт, что на этой же неделе будут названы кандидатура премьер-министра и состав правительства. Состав нового правительства представляет новый премьер-министр после своего назначения", — считает он.

Депутат Ярослав Железник заявил, что увольнение Свириденко и назначение посла в США — шаг, к которому власти не готовились. Решение, по словам депутата, было принято "спонтанно".

"Сейчас замена Свириденко с поста премьер-министра на пост посла США — это несколько вынужденный шаг. К которому власти не особо готовились. Окончательное решение было принято сегодня на совещании с президентом в 13:00, поэтому все остальные шаги не особо продуманы", — пишет он.

Отставка правительства Юлии Свириденко: что известно

Напомним, что сегодня президент Зеленский заявил, что действующее правительство уходит в отставку. Он предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Оно будет касаться отношений с ключевым партнером Украины. Президент Украины предложил Юлии Свириденко возглавить новое, но важное направление в отношениях с ключевым партнером.

Кроме того, после встречи с главой государства о своей отставке сообщила сама Юлия Свириденко. Также Юлия Свириденко дала понять, что остается в команде Зеленского. Ведь они уже обсудили дальнейшие шаги и формат её новой работы.