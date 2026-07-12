Відставка Юлії Свириденко була спонтанною: колишня прем'єрка вже має нову посаду

Юлія Свириденко після відставка може стати новим послом України у США.

Зокрема, у Раді подейкують, що — це вимушений крок. Про це з посиланням на інформацію з українського парламенту, пише Андрій Смолій.

За його словами, на цьому пленарному тижні 13-14 липня буде звільнення премʼєрку Свириденко. Також клишній прем'єр Денис Шмигаль буде виконувати обов'язки керівника Уряду.

"Це означає що весь уряд йде у відставку і стає "виконуючим обовʼязки". Тимчасово роль прем'єра буде виконувати Шмигаль, як перший віцепремʼєр", — йдеться у повідомленні.

Також політичний експерти вважає, що цього тижня нового прем'єра та склад Кабміну не оголосять.

"Далі не факт що в цей же тиждень буде кандидатура Премʼєра і складу уряду. Склад нового Уряду подає новий Премʼєр після призначення", — вважає він.

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Нардеп Ярослав Железник заявив, що звільнення Свириденко та призначення пслом у США крок до якого влада не готувалася. Рішення, за словами обранця, було прийнято "спонтанно".

"Зараз заміна Свириденко з поста ПМ на посла США це трохи вимушений крок. До якого не сильно влада готувалась. Рішення сьогодні остаточне прийняли на нараді з Президентом о 13:00, тому всі інші кроки не сильно продумані", — пише він.

Відставка Уряду Юлії Свириденко: що відомо

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський завив, що чинний Уряду йде у відставку. Він запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він стосуватиметься відносин із ключовим партнером України. Президент України запропонував Юлії Свириденко очолити новий, але значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.

Також після зустрічі з главою держави свою відставку підтвердила сама Юлія Свириденко. Також Юлія Свириденко дала зрозуміти, що лишається в команді Зеленського. Адже вони вже обговорили подальші кроки та формат її нової роботи.