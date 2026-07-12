Свириденко йде у відставку: що може очолити прем'єрка

Володимир Зеленський запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він стосуватиметься відносин із ключовим партнером України.

Президент України запропонував Юлії Свириденко очолити новий, але значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна змінює свою політичну стратегію, де за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина. Одним з найбільш визначних напрямків для Києва є Сполучені Штати з домовленостями щодо ліцензій на виробництво Patriot та та інша двостороння безпекова співпраця.

Зеленський подякував Юлії Свириденко за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра та запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Свириденко призначать на посаду посла США й через це буде оновлений весь Уряд.

Він зазначив, що заміна Свириденко з поста прем'єра на посла США є "вимушеним кроком", до якого влада не готувалася. Рішення, за словами обранця, було прийнято "спонтанно" під час наради у глави держави.

Також Железняк поінформував, що звільнення прем'єрки відбудеться під час поточного пленарного тижня 13-14 липня. Після звільнення очільника увесь уряд має піти у відставку, а ️тимчасово роль глави Кабміну виконуватиме перший віцепремʼєр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, наразі Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки є Ольга Стефанішина. Президент Володимир Зеленський призначив її на цю посаду у серпні 2025 року.

Фокус писав, що 17 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового прем'єр-міністра України. Ним стала Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка у попередньому уряді.