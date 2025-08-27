Ольга Стефанишина — новий посол України у США: Зеленський підписав указ (відео)

За словами глави держави, формальні процедури призначення Ольги Стефанишиної на посаду посла України в США завершено. Також Зеленський окреслив для дипломата ключові завдання для відновлення роботи українського посольства.

Related video

Новим послом України у США призначено Ольгу Стефанишину. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Формальні процедури для призначення завершено. Сьогодні, 27 серпня, Зеленський підписав відповідний указ і визначив ключові завдання щодо оновлення роботи посольства України в США.

"Головне — реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном. Наші домовленості з президентом Дональдом Трампом, насамперед в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить тривале гарантування безпеки України", — підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, на столі зараз є дві українські пропозиції: про постачання зброї для України і про відправку США сучасних дронів.

Зеленський також подякував послу в Штатах Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні всі роки повномасштабної війни з Росією.

"Дуже складна місія. Україну завжди чули у Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію. Я запропонував Оксані Маркаровій далі бути в команді, працювати заради України", — пояснив президент.

Ольга Стефанишина — які скандали з нею пов'язані

Видання "Українська правда" випустила розслідування про зв'язок консорціуму "УК КАМпаритет" з Ольгою Стефанишиною та корупцію в Нацагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

"КК КАМпаритет" отримав в управління 4 з 11 позицій, конфіскованих у кримінальних справах, зокрема майно ТОВ "Українська ягода", багатоповерхівку на вул. Павлівській і "Будинок профспілок" у Києві, а також торговий центр "Флагман" в Івано-Франківську.

Також 27 червня журналісти з'ясували, що Надія Кравець, мати Ольги Стефанишиної, у жовтні 2022 року купила трикімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа".

Нерухомість коштувала 3 млн гривень, а забудовники продавали її щонайменше за 12 млн. Стефанишина не вказувала у своїй декларації цю квартиру.

Новина оновлюється...