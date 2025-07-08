Стефанишина прокоментувала скандальний ролик зі своїм фото на заставці працівників Мін'юсту

Напередодні в соцмережах поширився ролик, у якому співробітників Міністерства юстиції України просять показати фото заставки телефону. На відео вони показують, що на смартфоні в них фото керівника міністерства, віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

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Після хвилі критики і хейту в соцмережах опублікований Мін'юстом у TikTok ролик прокоментувала Стефанишина на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже люблю комунікаційну команду Мін'юсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін'юсту з'явився ТікТок, і там уже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці. Досить обговорювати старе відео. Там уже з'явилося нове про заставки", — ідеться в публікації.

Фото: Скриншот

І справді, на ресурсі вже можна подивитися ролик, де тепер співробітники відомства показують заставки із зображенням логотипу міністерства.

На початку червня Ольга Стефанишина відреагувала на розслідування про корупцію в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). У ньому йшлося про компанію, до якої, припускають, причетний її колишній чоловік Михайло.

Підозру викликало те, що компанія "за дивним збігом обставин" отримала в управління "Будинок профспілок" у Києві та ще три об'єкти.

Міністерка описала розслідування як "маніакальну спробу" пов'язати її з фігурантом. За словами чиновниці, вона має мінімальні контакти з екс-чоловіком, і вони жодним чином не залучені в життя одне одного.

Стефанишина жартівливо написала про "вічну проблему з колишніми" і про те, що в статті навіщось систематично згадували про "чоловіка Ольги Стефанишиної". Глава Мін'юсту заявила, що повідомила розслідувачам про непричетність до справ екс-чоловіка і тому не розуміє, чому її ім'я використовували за цих обставин.

Після того, як журналіст видання hromadske Максим Коцюбинський виявив, що міністерка юстиції України Ольга Стефанишина користується квартирою, якої немає в декларації, його затримала поліція. У відділенні він провів кілька годин.

Нагадаємо, 27 червня в hromadske розповіли, що мати Стефанишиної у 2022 році купила трикімнатну квартиру в Києві вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Ми також писали, що Стефанишина назвала рік вступу України до Євросоюзу.