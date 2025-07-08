Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Стефанишина прокоментувала скандальний ролик зі своїм фото на заставці працівників Мін'юсту

Ольга Стефанишина, заставка, міністр юстиції
Ролик від Мін'юсту викликав хвилю критики в соцмережах | Фото: Скриншот

Напередодні в соцмережах поширився ролик, у якому співробітників Міністерства юстиції України просять показати фото заставки телефону. На відео вони показують, що на смартфоні в них фото керівника міністерства, віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Related video

Після хвилі критики і хейту в соцмережах опублікований Мін'юстом у TikTok ролик прокоментувала Стефанишина на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже люблю комунікаційну команду Мін'юсту, чесно. Як ви могли зрозуміти, у Мін'юсту з'явився ТікТок, і там уже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці. Досить обговорювати старе відео. Там уже з'явилося нове про заставки", — ідеться в публікації.

Фото: Скриншот

І справді, на ресурсі вже можна подивитися ролик, де тепер співробітники відомства показують заставки із зображенням логотипу міністерства.

На початку червня Ольга Стефанишина відреагувала на розслідування про корупцію в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). У ньому йшлося про компанію, до якої, припускають, причетний її колишній чоловік Михайло.

Підозру викликало те, що компанія "за дивним збігом обставин" отримала в управління "Будинок профспілок" у Києві та ще три об'єкти.

Міністерка описала розслідування як "маніакальну спробу" пов'язати її з фігурантом. За словами чиновниці, вона має мінімальні контакти з екс-чоловіком, і вони жодним чином не залучені в життя одне одного.

Стефанишина жартівливо написала про "вічну проблему з колишніми" і про те, що в статті навіщось систематично згадували про "чоловіка Ольги Стефанишиної". Глава Мін'юсту заявила, що повідомила розслідувачам про непричетність до справ екс-чоловіка і тому не розуміє, чому її ім'я використовували за цих обставин.

Після того, як журналіст видання hromadske Максим Коцюбинський виявив, що міністерка юстиції України Ольга Стефанишина користується квартирою, якої немає в декларації, його затримала поліція. У відділенні він провів кілька годин.

Нагадаємо, 27 червня в hromadske розповіли, що мати Стефанишиної у 2022 році купила трикімнатну квартиру в Києві вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Ми також писали, що Стефанишина назвала рік вступу України до Євросоюзу.