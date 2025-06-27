Мати віцепрем'єрки Стефанішиної у 2022 році купила "трьошку" у Києві вчетверо дешевше за ринок, — ЗМІ

Розслідувачі з'ясували, що мати віцепрем'єр-міністерки — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної Надія Кравець у жовтні 2022 року купила трикімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" площею майже 100 квадратних метрів за трохи більше, ніж 3 мільйони гривень, тоді як їхня ціна від забудовника стартувала від 12 мільйонів.

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Журналісти hromadske в опублікованому 27 червня розслідуванні зазначили, що за курсом на момент купівлі таке житло коштувало приблизно 300 тисяч доларів. Для Надії Кравець воно обійшлося в трохи більше за 83 тисячі.

Рієлтор Олексій Глуничик у коментарі журналістам назвав таку ціну нереалістичною.

"Не могло бути. Від 2000 доларів за квадрат на Кудрявській продавалося щонайменше", — сказав він.

Журналісти показали, скільки коштувала квартира матері Стефанішиної Фото: hromadske

Станом на жовтень 2022 року ціна за квадратний метр у ЖК "Львівська площа" починалася від 2 380 доларів.

За даними журналістів, Надія Кравець ніколи не мала власного бізнесу та не відкривала ФОП. Проте батько урядовиці, Віталій Кравець, заснував в Одесі дві компанії — "Віраж-1" і "Бистрина" — що спеціалізуються на підготовці водіїв транспортних засобів.

В декларації Ольги Стефанішиної є квартира, що "не існує"

В декларації Ольги Стефанішиної цієї квартири немає, та є інша площею 74 квадратних метрів, що також належить її матері. В розмові з розслідувачами Надія Кравець сказала, що донька користується її квартирою у Києві. Втім, не уточнила, якою саме з них.

Водночас журналісти зазначають, що згідно з Реєстром прав на нерухоме майно, зазначеної в декларації квартири на 74 квадратних метри, купленої у 2008 році, у матері Стефанішиної немає й ніколи не було. Проте розслідувачі зауважують, що реєстр повноцінно працює з 2010 року й може не містити інформації про нерухомість за попередні роки.

В декларації Ольги Стефанішиної немає квартири, придбаної її матір'ю у 2022 році Фото: скриншот В декларації Стефанішиної за 2024 рік не згадується квартира на "Золотих воротах" Фото: скриншот

Голова Міністерства юстиції Ольга Стефанішина 5 червня відповіла на підозри розслідувачів корупції з Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Розслідувачі знайшли зв'язок компанії, що "за дивним збігом обставин" отримала в управління "Будинок профспілок" у Києві та ще три об'єкти, з колишнім чоловіком урядовиці Михайлом Стефанішиним.

Журналісти проєкту "Схеми" 30 травня розповідали, що виявили в електронній декларації судді Верховного Суду оренду квартири, власниця якої є громадянкою РФ і живе в Томську.