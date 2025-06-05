"Вічна проблема з колишніми": голова Мін'юсту відповіла на підозри розслідувачів корупції

Голова Міністерства юстиції Ольга Стефанішина заявила, що ніяк не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, який фігурував у розслідуванні про можливу корупцію у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Посадовиця запевнила, що контактує з чоловіком лише щодо спільних дітей і порадила розслідувачам випускати більш збалансовані матеріали.

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Відповідь на розслідування про корупцію в АРМА з'явилась на сторінці Facebook міністерки.

Стефанішина відреагувала на розслідування "Української правди" про компанію, до якої, припускають, причетний її колишній чоловік Михайло. Підозру викликало те, що компанія "за дивним збігом обставин" отримала в управління "Будинок профспілок" у Києві та ще три об'єкти. Міністерка описала розслідування як "маніакальну спробу" розслідувачів пов'язати її з фігурантом. Зі слів чиновниці, вона має мінімальні контакти з ексчоловіком, і вони ніяк не залучені у життя один одного. Стефанішина жартівливо написала про "вічну проблему з колишніми" і про те, що у статті навіщось систематично згадували про "чоловіка Ольга Стефанішиної". Глава Мін'юсту заявила, що повідомила розслідувачів про непричетність до справ ексчоловіка і тому не розуміє, чому її ім'я використали за даних обставин.

"Вічна проблема з цими колишніми) Я думала, що вже звикла до того, що моє ім’я можуть використовувати в різних обставинах, але "ніт". Мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів", — написала Стефанішина.

Розслідування корупцію - реакція Стефанішиної на дані УП Фото: Скриншот

Розслідування корупцію — деталі

Розслідування про корупцію, яка, як підозрюють, відбувається у АРМА, 4 червня з'явилось на порталі "Української правди". Розслідувачі зацікавились, чому одна компанія, консорціум "УК КАМпарітет", отримала в управління 4 з 11 позицій, конфіскованих по кримінальних справах та виставлених на конкурс. Ідеться про майно ТОВ "Українська ягода", багатоповерхівку на вул. Павлівській та "Будинку профспілок" у Києві, торгівельний центр "Флагман" в Івано-Франківську.

У статті відшукали зв'язок між консорціумом, Михайлом Стефанішиним та Ольгою Стефанішиною. Власник "УК КАМпарітет" Тарас Голуб колись працював у офісі міністерки, а зараз репостить дописи Facebook некомерційної організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Керівник цієї організації — ексчоловік міністерки. Ще один зв'язок — працівник АРМА Віталій Чубаєвський, який у минулому був безпосереднім начальником Михайла, коли той працював у кіберполіції, написало УП.

Крім того, відшукали фото з кількох публічних заходів, які пов'язують Стефанішина з АРМА. На одному ексчоловік — біля громадянина Андрія Михайловського, у Facebook якого є фото "Українських ягід", на іншому — Михайловський біля працівників АРМА.

Розслідування корупції - фото Михайловського біля працівників АРМА Фото: УП Розслідування корупції - фото Михайловського та Стефанішина Фото: УП

У статті також навели пояснення міністерки, яка написала розслідувачам, що контактує з ексчоловіком лише щодо дітей, а з Голубом не спілкувалась після його звільнення. Тим часом "УП" відшукала фото Михайла поруч з ексдружиною на зустрічі з предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви Митрополитом Епіфанієм (2022 рік).

Розслідування корупції - Ольга та Михайло Стефанішини на зустрічі з УПЦ Фото: УП

Зазначимо, у квітні 2023 року Фокус писав про нову керівницю АРМА Олену Думу. Розслідувач корупції Віталій Шабунін написав на Facebook, що нова керівниця може бути причетна до дискредитаційних кампаній РФ проти України.

Нагадуємо, взимку 2025 року Hromadske розповіло про детектива НАБУ Андрій Денисюк, який займався розслідуванням корупції та раптом вирішив звільнитись.