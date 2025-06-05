"Вечная проблема с бывшими": глава Минюста ответила на подозрения расследователей коррупции

Глава Министерства юстиции Ольга Стефанишина заявила, что никак не связана с деятельностью бывшего мужа, который фигурировал в расследовании о возможной коррупции в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Чиновница заверила, что контактирует с мужем только по поводу общих детей и посоветовала расследователям выпускать более сбалансированные материалы.

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Ответ на расследование о коррупции в АРМА появился на странице Facebook министра.

Стефанишина отреагировала на расследование "Украинской правды" о компании, к которой, предполагают, причастен ее бывший муж Михаил. Подозрение вызвало то, что компания "по странному стечению обстоятельств" получила в управление "Дом профсоюзов" в Киеве и еще три объекта. Министр описала расследование как "маниакальную попытку" связать ее с фигурантом. По словам чиновницы, она имеет минимальные контакты с экс-супругом, и они никак не вовлечены в жизнь друг друга. Стефанишина шутливо написала о "вечной проблеме с бывшими" и о том, что в статье зачем-то систематически упоминали о "муже Ольга Стефанишиной". Глава Минюста заявила, что сообщила расследователям о непричастности к делам экс-супруга и поэтому не понимает, почему ее имя использовали при данных обстоятельствах.

"Вечная проблема с этими бывшими) Я думала, что уже привыкла к тому, что мое имя могут использовать в разных обстоятельствах, но "нет". Меня удивила маниакальная попытка вплести меня, ну хоть как-то, в дела бывшего мужа, с которым мои контакты происходят только по отношению к нашим двум детям. Об этом я четко и отметила в подробном ответе на запрос журналистов", — написала Стефанишина.

Расследование коррупции — реакция Стефанишиной на данные УП Фото: Скриншот

Расследование коррупции — детали

Расследование о коррупции, которая, как подозревают, происходит в АРМА, 4 июня появилось на портале "Украинской правды". Расследователи заинтересовались, почему одна компания, консорциум "УК КАМпаритет", получила в управление 4 из 11 позиций, конфискованных по уголовным делам и выставленных на конкурс. Речь идет об имуществе ООО "Украинская ягода", многоэтажке на ул. Павловской и "Доме профсоюзов" в Киеве, торговом центре "Флагман" в Ивано-Франковске.

В статье отыскали связь между консорциумом, Михаилом Стефанишиным и Ольгой Стефанишиной. Владелец "УК КАМпаритет" Тарас Голуб когда-то работал в офисе министра, а сейчас репостит сообщения Facebook некоммерческой организации European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Руководитель этой организации — экс-супруг министра. Еще одна связь — работник АРМА Виталий Чубаевский, который в прошлом был непосредственным начальником Михаила, когда тот работал в киберполиции, написало УП.

Кроме того, отыскали фото с нескольких публичных мероприятий, которые связывают Стефанишина с АРМА. На одном экс-супруг — возле гражданина Андрея Михайловского, в Facebook которого есть фото "Украинских ягод", на другом — Михайловский возле работников АРМА.

Расследование коррупции — фото Михайловского возле работников АРМА Фото: УП Расследование коррупции — фото Михайловского и Стефанишина Фото: УП

В статье также привели объяснения министра, которая написала расследователям, что контактирует с экс-супругом только по поводу детей, а с Голубом не общалась после его увольнения. Между тем "УП" отыскала фото Михаила рядом с экс-супругой на встрече с предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви Митрополитом Епифанием (2022 год).

Расследование коррупции — Ольга и Михаил Стефанишины на встрече с УПЦ Фото: УП

Отметим, в апреле 2023 года Фокус писал о новой руководительнице АРМА Елене Думе. Расследователь коррупции Виталий Шабунин написал на Facebook, что новая руководительница может быть причастна к дискредитационным кампаниям РФ против Украины.

Напоминаем, зимой 2025 года Hromadske рассказало о детективе НАБУ Андрее Денисюке, который занимался расследованием коррупции и вдруг решил уволиться.