Новой главой АРМА стала Елена Дума: ее обвиняют в дискредитации Украины

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, победительница конкурса участвовала в кампании, направленной ФСБ России против Украины и тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.

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Елена Дума выиграла конкурс по отбору на пост главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом в среду, 28 июня, сообщила антикоррупционная организация Transparency International Ukraine.

Елена Дума фигурировала в кампании против Украины и Джо Байдена

Как ранее сообщил на своей Facebook-страничке Виталий Шабунин, глава общественной организации Центр противодействия коррупции, вместе с политиками Андреем Деркачем и Рудольфом Джулиани Дума участвовала в компании ФСБ России, направленной на дискредитацию Украины и кандидата и нынешнего президента США. В подтверждение своих слов, он указывает на участие Думы в пресс-конференции, где раскрывались факты коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников Украины, в том числе схема Роттердам+.

"Помните, ФСБшную спецоперацию Джулиани/Деркача о тотально коррумпированной Украине, хищения американских денег в которой якобы "крышевал" Байден? Так вот, участница той спецоперации рассматривается на руководителя АРМА, в управлении которого находятся тысячи арестованных российских активов. Прекрасно, правда?" — написал Шабунин.

Шабунин также отмечает, что Сэм Кислин, участник указанной пресс-конференции, является близким советником и донором Руди Джулиани, бывшего адвоката и советника предыдущего президента США Дональда Трампа, который активно участвовал в кампании по дискредитации Украины и на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена. Он утверждает, что Кислин приобрел в 2016 году оффшорную компанию Януковича на Кипре, которая содержала значительные суммы арестованных денег.

Напомним, в июне 2021 года СМИ сообщали о записи телефонного разговора между Рудольфом Джулиани, бывшим адвокатом Дональда Трампа, Куртом Волкером, американским дипломатом, и Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины, в которой Джулиани настаивает на публичных заявлениях Владимира Зеленского о расследовании коррупции Байдена в Украине и вмешательстве Украины в выборы 2016 года, с целью нанести ущерб Трампу.