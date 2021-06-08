СМИ получили аудиозапись телефонного разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани (видео)

В разговоре Джулиани утверждал, что отношения Киева и Вашингтона улучшатся, если Зеленский запустит расследование возможной коррупции Байдена в Украине.

Журналисты телеканала CNN утверждают, что получили запись телефонного разговора между бывшим адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и помощником президента Украины Андреем Ермаком.

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Во время диалога с Ермаком Джулиани много раз повторил Ермаку, что Зеленский должен публично заявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине, а также озвучить заявления о вмешательстве Украины в выборы в 2016 году, чтобы навредить Трампу.

В записи звучит заявление Джулиани о том, что "все, что нужно от президента Зеленского, – это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должно быть прекращено".

По словам адвоката Трампа, дипломатические отношения между Киевом и Вашингтоном улучшатся, если украинский президент запустит данное расследование.

Когда журналисты обратились в CNN с просьбой прокомментировать аудиозапись, тот отказал им. Ранее он утверждал, что "не сделал ничего плохого в Украине", а просто преследовал интересы клиента.

Звонок был предвестником "печально известного разговора" Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа.

Напомним, ранее в США Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в доме и офисе бывшего мэра Нью-Йорка и бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, изъяв компьютеры, телефоны и другие электронные носители.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.