ЗМІ отримали аудіозапис телефонної розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані (відео)

У розмові Джуліані стверджував, що відносини Києва і Вашингтона покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування можливої корупції Байдена в Україні.

Журналісти телеканалу CNN стверджують, що отримали запис телефонної розмови між колишнім адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і помічником президента України Андрієм Єрмаком.

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Під час діалогу з Єрмаком Джуліані багато разів повторив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно заявити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні, а також озвучити заяви про втручання України у вибори у 2016 році, щоб нашкодити Трампу.

У записі звучить заява Джуліані про те, що "все, що потрібно від президента Зеленського, — це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які зараз існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена".

За словами адвоката Трампа, дипломатичні відносини між Києвом і Вашингтоном покращаться, якщо український президент запустить це розслідування.

Коли журналісти звернулися в CNN з проханням прокоментувати аудіозапис, той відмовив їм. Раніше він стверджував, що "не зробив нічого поганого в Україні", а просто переслідував інтереси клієнта.

Дзвінок був передвісником "сумнозвісної розмови" Трампа із Зеленським, і обидві розмови пізніше стали центральною частиною першого імпічменту Трампа.

Нагадаємо, раніше в США Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшуки в будинку й офісі колишнього мера Нью-Йорка і колишнього адвоката експрезидента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, вилучивши комп'ютери, телефони та інші електронні носії.

Експрезидент США Дональд Трамп раніше заявляв, що не відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну для розслідування проти ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена та його сина.