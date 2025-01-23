Детектив НАБУ, расследовавший коррупцию при закупках для "Армии дронов", уволился, — СМИ

Детектив НАБУ Андрей Денисюк написал письмо коллегам, в котором утверждает, что расследованием хищений на закупках дронов "занимаются 1,5 человека". По его словам, несмотря на то, что НАБУ называет это дело приоритетным, результатов нет.

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Детектив НАБУ Андрей Денисюк, который занимался расследованием коррупции в закупках дронов для инициативы "Армия дронов", уволился из бюро. В своем письме к коллегам он объяснил причины такого решения. Одна из главных претензий Денисюка касалась отсутствия надлежащей поддержки в расследовании. Об этом сообщает Hromadske, в распоряжении которого есть письмо.

По словам Денисюка, злоупотреблениями в сфере закупок дронов "занимаются 1,5 человека".

"Моей основной претензией является грубая безответственность с непрофессионализмом (или же вообще недобросовестным умыслом) проявленная в нежелании проводить расследование по злоупотреблениям в закупках дронов, а также отсутствие прозрачной и понятной коммуникации в таких решениях с определением персональной ответственности", — отметил он.

Ранее журналисты Hromadske обнаружили, что на закупках дронов EVO MAX 4T для ВСУ, организованных бывшим главой Госспецсвязи Юрием Щиголем, было переплачено около 600 миллионов гривен. Закупки осуществлялись через компанию "Крион-М", которая имела уставный капитал 765 гривен и до этого специализировалась на торговле мебелью и лампами.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждал, что сам узнал о завышенных ценах в сентябре 2023-го. Тогда Минцифры начало мониторинг и по его итогам обратилось в НАБУ. Бюро открыло уголовное производство, однако подозрений до сих пор никто не получил.

Денисюк в письме рассказывает, что в апреле 2023 года в НАБУ обнаружили "вопиющие факты коррупции при закупке дронов с фактажем на уровне главы службы". Из-за масштаба расследования к нему привлекли некоторых специалистов из других отделов и подразделений. Однако, как утверждает детектив НАБУ, от коллег он узнавал только "ограниченную информацию о том, что они чем-то занимаются". По его словам, вместо активных действий, другие подразделения НАБУ занимались только поверхностными проверками и "подсветкой" проблем без надлежащей фиксации.

Денисюк сообщил, что только по одному производителю дронов удалось снизить цены вдвое, а общая экономия от пересмотра контрактов с одним производителем составила более 2,5 миллиарда гривен. Однако системной поддержки со стороны коллег детектив не получил.

"Нам говорят ловить "большую рыбу". Но когда эта рыба и другие потенциальные "большие рыбы" уже на крючке, и мы просим помочь ее "тянуть", начинают происходить странные вещи, вроде тех, что я описал выше. И эти вещи не имеют логических и исчерпывающих объяснений", — написал детектив.

Напомним, 14 января ГБР сообщили о подозрении экс-директору одного из департаментов Минобороны и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

22 января суд избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого задержали по подозрению в коррупции.