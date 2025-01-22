Суд отправил под стражу главного психиатра ВСУ, которого подозревают в коррупции: подробности

Суд согласовал ходатайство прокуратуры о взятии Олега Друзя под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен. Подозреваемый будет находиться в больнице, пока его самочувствие не улучшится.

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Заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии, главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого задержали по подозрению в коррупции, на заседание Шевченковского райсуда города Киева привезли на скорой. Об этом информирует ТСН.

Во время избрания меры пресечения подозреваемый рассказал об имеющихся у него собственных болезнях.

Скажем, накануне обысков у него был инфаркт, впрочем, как отметил подозреваемый, он "перенес его на ногах". Но до сих пор он находится в больнице.

Друзь рассказал, что его здоровье существенно ухудшилось после тяжелой формы коронавирусной болезни, которую он перенес в 2020 году. Во время ковида мужчина нуждался в искусственной вентиляции легких. Но, как подчеркнул Олег Друзь, у него не было времени на обследование и лечение.

Также ему подтвердили острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт.

По информации "Суспільного", перед началом заседания адвокат рассказывал, что его подзащитный находился в крайне тяжелом состоянии в карете скорой "под капельницами" и только вчера его выписали из реанимационного отделения.

Защита просит меру пресечения, которая не предусматривает взятие под стражу. В случае определения залога, его сумму просят рассчитать, исходя из возможностей семьи подозреваемого.

Прокуратура требовала содержания под стражей на 60 дней или 49 млн 370 тысяч грн залога, и суд согласовал ходатайство надзорного ведомства. Олег Друзь будет находиться под стражей до 20 марта с возможностью внесения залога в 49 млн гривен.

Пока главный психиатр ВСУ, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов, будет находиться под стражей в лечебном учреждении до улучшения состояния его здоровья.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра соцполитики Богдану Лебедцову, которого обвиняют в растрате государственных средств. Подозреваемый заключил соглашение с фирмой на закупку компьютеров для центрального аппарата министерства, нанеся ущерб в 24 млн гривен.

Фокус писал, что в конце октября в "Опендатабот" обнародовали данные о том, сколько коррупционеров отправили за решетку за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Согласно опубликованной статистике, приговоры получили 7 тысяч коррупционеров, однако реальное заключение присудили незначительной доле из них.