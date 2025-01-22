Суд відправив під варту головного психіатра ЗСУ, якого підозрюють у корупції: подробиці

Суд погодив клопотання прокуратури щодо взяття Олега Друзя під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень. Підозрюваний перебуватиме у лікарні, поки його самопочуття не покращиться.

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Заступника голови Центральної військово-лікарської комісії, головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого затримали за підозрою в корупції, на засідання Шевченківського райсуду міста Києва привезли на швидкій. Про це інформує ТСН.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний розповів про наявні власні хвороби.

Скажімо, напередодні обшуків він мав інфаркт, утім, як зазначив підозрюваний, "переніс його на ногах". Але він досі перебуває у лікарні.

Друзь розповів, що його здоров'я суттєво погіршилося після важкої форми коронавірусної хвороби, яку він переніс у 2020 році. Під час ковіду чоловік потребував штучної вентиляції легенів. Але, як підкреслив Олег Друзь, у нього не було часу на обстеження та лікування.

Також йому підтвердили гостре порушення мозкового кровообігу, тобто інсульт.

За інформацією "Суспільного", перед початком засідання адвокат розповідав, що його підзахисний перебував у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями" і лише вчора його виписали з реанімаційного відділення.

Захист просить запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі визначення застави, її суму просять розрахувати, виходячи з можливостей родини підозрюваного.

Прокуратура вимагала тримання під вартою на 60 днів або ж 49 млн 370 тисяч грн застави й суд погодив клопотання наглядового відомства. Олег Друзь перебуватиме під вартою до 20 березня із можливістю внесення застави у 49 млн гривень.

Поки що головний психіатр ЗСУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів, перебуватиме під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров'я.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики Богдану Лебедцову, якого звинувачують у розтраті державних коштів. Підозрюваний уклав угоду з фірмою на закупівлю комп'ютерів для центрального апарату міністерства, завдавши збитків у 24 млн гривень.

Фокус писав, що наприкінці жовтня в "Опендатабот" оприлюднили дані про те, скільки корупціонерів відправили за ґрати за час повномасштабного вторгнення РФ до України. Згідно з опублікованою статистикою, вироки отримали 7 тисяч корупціонерів, однак реальне ув'язнення присудили незначній частці з них.