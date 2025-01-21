За час війни розбагатів на понад $1 млн: затримано головного психіатра ЗСУ (фото)

В СБУ не зазначають прізвище та ім'я затриманого, однак ЗМІ пишуть про Олега Друзя. Раніше його вже "ловили" на хабарі та відсторонювали від займаної посади начальника клініки. Також особа відома своїми висловлюваннями в бік учасників АТО.

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Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил України, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За час війни він розбагатів на понад 1 млн доларів США, повідомили в СБУ.

Правоохоронці додали, що чоловік не відображав відповідне майно у своїй декларації, оформлюючи його на свою дружину, доньку, синів та інших осіб. Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

інше майно.

Слідчими були проведені обшуки, під час яких виявлено кошти в сумі 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі йому готується повідомлення про підозру в незаконному збагаченні (ст. 365-5 Кримінального кодексу України) та в декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-2 КК України), а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Головний психіатр ЗСУ: що про нього відомо

Правоохоронці не розповідають прізвище та ім'я психіатра. Однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Друзя.

Зазначимо, що у 2017 році СБУ затримала на хабарі начальника однієї з клінік Головного військово-медичного госпіталю Міністерства оборони, який "систематично здирав гроші з військовослужбовців за визнання їх непридатними для подальшої служби". Чоловік був затриманий "на гарячому" у робочому кабінеті після передачі йому 52 тисяч гривень чергового хабара. Йому було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Тоді ЗМІ зазначали, що йшлось саме про Олега Друзя. Однак невідомо, чим завершилась справа в суді, оскільки, за інформацією прокуратури, матеріали довгий час знаходились там.

Пізніше на круглому столі Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявляв, що "учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть стати загрозою як для власних сімей, так і для всього суспільства". За його словами, 98% осіб потребують кваліфікованої підтримки і допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів.

Крім цього, у вересні 2017 року один з демобілізованих учасників АТО Мартін Брест опублікував у Facebook пост про висловлювання начальника госпіталю. Там зазначалось, що Олег Друзь називав учасників АТО потенційною загрозою для суспільства.

"Головний психіатр МОУ, начальник Клинини психіатрії полковник Друзь Олег Васильович сьогодні на "комітеті з питань охорони здоров'я" заявив (прочитав з власної презентації), що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства ("скритий ворог"). За його словами, 93% нас — проблемні, і нас треба лікувати", — написав він.

Це викликало обурення у соцмережах. Тодішній міністр оборони прийняв рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Олега Друзя у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків та призначив службове розслідування. Після ЗМІ з посиланням на волонтерів повідомляли, що відсторонений полковник, головний психіатр Міністерства оборони України все ж продовжував виконувати обов'язки начальника клініки психіатрії та ходити на роботу.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо про затримання екскомандира 155-ї бригади ЗСУ ім. Анни Київської. Правоохоронці зазначали, що полковник упродовж 2024 року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді й постійно отримував такі повідомлення від командного складу військової частини, однак не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти.

Додамо, що того ж дня стало відомо, що в Києві готувався замах на першого заступника голови Міністерства охорони здоров'я України. підозрювані винайняли житло в тому ж житловому комплексі та з метою підготовки до вбивства тренувались в тирі. Затримані чоловік і жінка були на спробі придбати зброю.