Розтрати на мільйони: СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики (фото)

За даними правоохоронців, колишній заступник міністра завдав збитків на 24 млн гривень. ЗМІ вказують, що мова йде про колишнього заступника міністра соцполітики Богдана Лебедцова.

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Служба Безпеки України (СБУ) повідомила про підозру ексзаступнику Міністра соцполітики, якого звинувачують у розтраті державних коштів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

За даними видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, мова йде про Богдана Лебедцова. Водночас правоохоронці повідомляють, що підозрюваний експосадовець уклав угоду з фірмою на закупівлю комп'ютерів для центрального апарату міністерства, завдавши збитків у 24 млн гривень.

СБУ оголосили підозру (фото: СБУ/Telegram)

"Ця угода була підписана тодішнім заступником Міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри", — йдеться у повідомленні СБУ.

В спецслужбі додають, що за висновками судово-економічної експертизи, проведеної у межах слідчих дій, підтвердили факт завдання збитків на раніше зазначену суму.

СБУ оголосили підозру (фото: СБУ/Telegram)

Відповідно до зібраних доказів, слідчі СБУ повідомили ексзаступнику міністра про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкція цієї статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

За відкритими джерелами відомо, що Богдан Лебедцов працював заступником міністра соціальної політики з березня 2020 року. Згодом стало відомо, що 10 червня 2022 року його було звільнено з займаної посади.

Раніше повідомлялося, що ексведучий телеканалів Медведчука отримав підозру. За версією слідства, під час ефірів ведучий та його гості неодноразово виправдовували російську агресію та воєнні злочини окупантів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, кажуть в СБУ.

Згодом стало відомо, що відомий блогер отримав підозру. Правоохоронці не зазначають ім'я та прізвище експерта. Однак, за інформацією українського блогера Сергія Стерненка, підозру отримав пропагандист проросійських каналів Дмитро Корнійчук.