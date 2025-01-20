Растраты на миллионы: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики (фото)

По данным правоохранителей, бывший заместитель министра нанес ущерб на 24 млн гривен. СМИ указывают, что речь идет о бывшем заместителе министра соцполитики Богдане Лебедцове.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-заместителю Министра соцполитики, которого обвиняют в растрате государственных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным издания "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о Богдане Лебедцове. В то же время правоохранители сообщают, что подозреваемый экс-чиновник заключил соглашение с фирмой на закупку компьютеров для центрального аппарата министерства, нанеся ущерб в 24 млн гривен.

СБУ объявили подозрение (фото: СБУ/Telegram)

"Это соглашение было подписано тогдашним заместителем Министра вопреки законодательству, поскольку не соответствовало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не было согласовано с Минцифры", — говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе добавляют, что по выводам судебно-экономической экспертизы, проведенной в рамках следственных действий, подтвердили факт нанесения ущерба на ранее указанную сумму.

СБУ объявили подозрение (фото: СБУ/Telegram)

Согласно собранным доказательствам, следователи СБУ сообщили экс-заместителю министра о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Санкция этой статьи предусматривает наказание от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

По открытым источникам известно, что Богдан Лебедцов работал заместителем министра социальной политики с марта 2020 года. Впоследствии стало известно, что 10 июня 2022 года он был уволен с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что экс-ведущий телеканалов Медведчука получил подозрение. По версии следствия, во время эфиров ведущий и его гости неоднократно оправдывали российскую агрессию и военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, говорят в СБУ.

Впоследствии стало известно, что известный блогер получил подозрение. Правоохранители не указывают имя и фамилию эксперта. Однако, по информации украинского блогера Сергея Стерненко, подозрение получил пропагандист пророссийских каналов Дмитрий Корнийчук.