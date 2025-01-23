Детектив НАБУ, який розслідував корупцію при закупівлях для "Армії дронів", звільнився, — ЗМІ

Детектив НАБУ Андрій Денисюк написав листа колегам, у якому стверджує, що розслідуванням розкрадань на закупівлях дронів "займаються 1,5 людини". За його словами, попри те, що НАБУ називає цю справу пріоритетною, результатів немає.

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Детектив НАБУ Андрій Денисюк, який займався розслідуванням корупції в закупівлях дронів для ініціативи "Армія дронів", звільнився з бюро. У своєму листі до колег він пояснив причини такого рішення. Одна з головних претензій Денисюка стосувалася відсутності належної підтримки у розслідуванні. Про це повідомляє Hromadske, у розпорядженні якого є лист.

За словами Денисюка, зловживаннями у сфері закупівель дронів "займаються 1,5 людини".

"Моєю основою претензією є груба безвідповідальність із непрофесійністю (або ж взагалі недобросовісним умислом) проявлена у небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів, а також відсутність прозорої і зрозумілої комунікації в таких рішеннях із визначенням персональної відповідальності", — зазначив він.

Раніше журналісти Hromadske виявили, що на закупівлях дронів EVO MAX 4T для ЗСУ, організованих колишнім головою Держспецзв'язку Юрієм Щиголем, було переплачено близько 600 мільйонів гривень. Закупівлі здійснювалися через компанію "Кріон-М", яка мала статутний капітал 765 гривень і до цього спеціалізувалася на торгівлі меблями та лампами.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджував, що сам дізнався про завищені ціни у вересні 2023-го. Тоді Мінцифри почало моніторинг і за його підсумками звернулося до НАБУ. Бюро відкрило кримінальне провадження, проте підозр досі ніхто не отримав.

Денисюк у листі розповідає, що у квітні 2023 року у НАБУ виявили "кричущі факти корупції при закупівлі дронів з фактажем на рівні голови служби". Через масштаб розслідування до нього залучили деяких спеціалістів з інших відділів та підрозділів. Однак, як стверджує детектив НАБУ, від колег він дізнавався лише "обмежену інформацію про те, що вони чимось займаються". За його словами, замість активних дій, інші підрозділи НАБУ займалися лише поверхневими перевірками та "підсвічуванням" проблем без належної фіксації.

Денисюк повідомив, що тільки по одному виробнику дронів вдалося знизити ціни вдвічі, а загальна економія від перегляду контрактів із одним виробником склала понад 2,5 мільярда гривень. Однак системної підтримки з боку колег детектив не отримав.

"Нам говорять ловити "велику рибу". Але коли ця риба та інші потенційні "великі риби" вже на крючку, і ми просимо допомогти її "тягнути", починають відбуватися дивні речі, на кшталт тих, що я описав вище. І ці речі не мають логічних і вичерпних пояснень", — написав детектив.

Нагадаємо, 14 січня ДБР повідомили про підозру ексдиректору одного з департаментів Міноборони та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

22 січня суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого затримали за підозрою в корупції.