ДБР розслідує постачання ЗСУ бракованих кулеметів: причетний експосадовець Міноборони (відео)

У військо потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. При цьому було поставлено лише половину кулеметів від замовлення.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. Про це повідомили у ДБР у вівторок, 14 січня.

За даними слідства, у 2022 році Міноборони уклало з державним підприємством договори на постачання 400 великокаліберних кулеметів ДШК на загальну суму 193 мільйони гривень. Проте поставлено було лише 200 одиниць, які виявилися неналежної якості: без відповідного маркування та низької якості.

У бойових умовах зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів.

Експосадовця з оборонного відомства та двох керівників державного підприємства підозрюють у привласненні та розтраті державного майна, а також у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Ці дії кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Окрім цього, керівникам держпідприємства інкримінується службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

У ДБР зазначили, що торік цьому ж експосадовцю Міноборони та його спільникам повідомили про підозру у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ.

Нагадаємо, 11 січня волонтерка Марія Берлінська заявила, що велика частина втрат серед українських військових спричинена неякісними боєприпасами та саморобними вибуховими пристроями.