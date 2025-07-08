Стефанишина прокомментировала скандальный ролик со своим фото на заставке работников Минюста

Накануне в соцсетях распространился ролик, в котором сотрудников Министерства юстиции Украины просят показать фото заставки телефона. На видео они показывают, что на смартфоне у них фото руководителя министерства, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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После волны критики и хейта в соцсетях опубликованный Минюстом в TikTok ролик прокомментировала Стефанишина на своей странице в Facebook.

"Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке. Достаточно обсуждать старое видео. Там уже появилось новое о заставках", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

И действительно, на ресурсе уже можно посмотреть ролик, где теперь сотрудники ведомства показывают заставки с изображением логотипа министерства.

В начале июня Ольга Стефанишина отреагировала на расследование о коррупции в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). В нем речь шла о компании, к которой, предполагают, причастен ее бывший муж Михаил.

Подозрение вызвало то, что компания "по странному стечению обстоятельств" получила в управление "Дом профсоюзов" в Киеве и еще три объекта.

Министр описала расследование как "маниакальную попытку" связать ее с фигурантом. По словам чиновницы, она имеет минимальные контакты с экс-супругом, и они никак не вовлечены в жизнь друг друга.

Стефанишина шутливо написала о "вечной проблеме с бывшими" и о том, что в статье зачем-то систематически упоминали о "муже Ольга Стефанишиной". Глава Минюста заявила, что сообщила расследователям о непричастности к делам экс-супруга и поэтому не понимает, почему ее имя использовали при данных обстоятельствах.

После того, как журналист издания hromadske Максим Коцюбинский обнаружил, что министр юстиции Украины Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его задержала полиция. В отделении он провел несколько часов.

Напомним, 27 июня в hromadske рассказали, что мать Стефанишиной в 2022 году купила трехкомнатную квартиру в Киеве вчетверо дешевле рыночной стоимости.

Мы также писали, что Стефанишина назвала год вступления Украины в Евросоюз.