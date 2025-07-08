Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Стефанишина прокомментировала скандальный ролик со своим фото на заставке работников Минюста

Ольга Стефанишина, заставка, министр юстиции
Ролик от Минюста вызвал волну критики в соцсетях | Фото: Скриншот

Накануне в соцсетях распространился ролик, в котором сотрудников Министерства юстиции Украины просят показать фото заставки телефона. На видео они показывают, что на смартфоне у них фото руководителя министерства, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Related video

После волны критики и хейта в соцсетях опубликованный Минюстом в TikTok ролик прокомментировала Стефанишина на своей странице в Facebook.

"Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке. Достаточно обсуждать старое видео. Там уже появилось новое о заставках", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

И действительно, на ресурсе уже можно посмотреть ролик, где теперь сотрудники ведомства показывают заставки с изображением логотипа министерства.

В начале июня Ольга Стефанишина отреагировала на расследование о коррупции в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). В нем речь шла о компании, к которой, предполагают, причастен ее бывший муж Михаил.

Подозрение вызвало то, что компания "по странному стечению обстоятельств" получила в управление "Дом профсоюзов" в Киеве и еще три объекта.

Министр описала расследование как "маниакальную попытку" связать ее с фигурантом. По словам чиновницы, она имеет минимальные контакты с экс-супругом, и они никак не вовлечены в жизнь друг друга.

Стефанишина шутливо написала о "вечной проблеме с бывшими" и о том, что в статье зачем-то систематически упоминали о "муже Ольга Стефанишиной". Глава Минюста заявила, что сообщила расследователям о непричастности к делам экс-супруга и поэтому не понимает, почему ее имя использовали при данных обстоятельствах.

После того, как журналист издания hromadske Максим Коцюбинский обнаружил, что министр юстиции Украины Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его задержала полиция. В отделении он провел несколько часов.

Напомним, 27 июня в hromadske рассказали, что мать Стефанишиной в 2022 году купила трехкомнатную квартиру в Киеве вчетверо дешевле рыночной стоимости.

Мы также писали, что Стефанишина назвала год вступления Украины в Евросоюз.