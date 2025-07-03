После расследования по недвижимости Стефанишиной журналиста задержала полиция: подробности (фото)

После того, как журналист издания hromadske Максим Коцюбинский обнаружил, что министр юстиции Украины Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его задержала полиция. В отделении Максима продержали несколько часов.

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Как рассказал журналист, это случилось через несколько часов после съемки, когда он занимался личными делами. Сначала к мужчине подошел один милиционер и попросил показать документы, аргументировав это "опросом граждан", говорится в материале hromadske.

Впоследствии к правоохранителю присоединились еще несколько полицейских, провели "поверхностный обыск". Когда Максим спросил, почему такое происходит во время "опроса граждан", ему ответили, что якобы кто-то предоставил информацию о том, что журналист снимает стратегические объекты. На самом деле, как заверил Коцюбинский, он этого не делал.

Также журналист продемонстрировал правоохранителям свое удостоверение, признавшись, что перед этим в тот же день фиксировал перемещение публичного служащего. Однако Максима все равно привезли в участок, что на улице Прорезной, 12-Б.

hromadske | журналист Максим Коцюбинский в отделении полиции

В отделении Коцюбинского попросили предоставить письменное разрешение на осмотр телефона, на что журналист ответил отказом, ожидая адвоката.

"При отсутствии оперуполномоченной, полицейские сообщили, что телефон могут отобрать надолго", — поделился журналист.

Полиция также продолжала утверждать, что Коцюбинский не задержан, однако при этом правоохранители ограничивали его передвижение.

Задержание журналиста hromadske: что говорят в полиции

Поздно вечером 2 июля на странице патрульной полиции Киева в Facebook появился официальный комментарий по задержанию Максима Коцюбинского. Правоохранители объяснили, что решили проверить журналиста из-за обращения прохожего.

"К нам обратился прохожий и сообщил, что мужчина фотографирует здание и рядом припаркованные авто, поэтому учитывая военное положение и лиц, которые могут передавать любые данные об объектах врагу, попросил проверить незнакомца", — говорится в сообщении.

Скриншот | комментарий полиции о задержании журналиста Коцюбинского

В полиции отметили также, что Коцюбинский якобы отказался предоставлять документы для проверки, из-за чего его доставили в районный участок. Только там, по данным правоохранителей, журналист сказал, что является работником медиа.

Впоследствии Коцюбинского отпустили.

Министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется незадекларированной квартирой: что известно

2 июля журналисты hromadske получили подтверждение о том, что Ольга Стефанишина пользуется квартирой, принадлежащей ее матери. Однако в декларации Стефанишиной об этом жилье нет упоминаний.

Речь идет о квартире площадью в 100 м² в ЖК "Львовская площадь".

Сама Стефанишина подтвердила в комментарии медиа временное пользование недвижимостью. Также она отметила, что право пользования будет отражено при декларировании соответствующего отчетного периода.

Напомним, 27 июня в hromadske рассказали, что мать Стефанишиной в 2022 году купила трехкомнатную квартиру в Киеве вчетверо дешевле рыночной стоимости.

Также 5 июня Стефанишина ответила на подозрения в коррупции, заявив, что якобы никак не связана с деятельностью бывшего мужа, который фигурировал в деле о возможной коррупции в АРМА.