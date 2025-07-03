Після розслідування щодо нерухомості Стефанішиної журналіста затримала поліція: подробиці (фото)

Після того, як журналіст видання hromadske Максим Коцюбинський виявив, що міністерка юстиції України Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає у декларації, його затримала поліція. У відділку Максима протримали кілька годин.

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Як розповів журналіст, це трапилося за кілька годин після знімання, коли він займався особистими справами. Спершу до чоловіка підійшов один правоохоронець та попросив показати документи, аргументувавши це "опитуванням громадян", йдеться у матеріалі hromadske.

Згодом до правоохоронця приєдналися ще кілька поліціянтів, провели "поверхневий обшук". Коли Максим запитав, чому таке відбувається під час "опитування громадян", йому відповіли, що нібито хтось надав інформацію про те, що журналіст фільмує стратегічні об'єкти. Насправді, як запевнив Коцюбинський, він цього не робив.

Також журналіст продемонстрував правоохоронцям своє посвідчення, зізнавшись, що перед цим у той же день фіксував переміщення публічного службовця. Однак Максима все одно привезли до відділка, що на вулиці Прорізній, 12-Б.

hromadske | журналіст Максим Коцюбинський у відділку поліції

У відділку Коцюбинського попросили надати письмовий дозвіл на огляд телефону, на що журналіст відповів відмовою, очікуючи на адвоката.

"При відсутності оперуповноваженої, поліціянти повідомили, що телефон можуть відібрати надовго", — поділився журналіст.

Поліція також продовжувала стверджувати, що Коцюбинського не затримано, однак при цьому правоохоронці обмежували його пересування.

Затримання журналіста hromadske: що кажуть у поліції

Пізно ввечері 2 липня на сторінці патрульної поліції Києва у Facebook з'явився офіційний коментар щодо затримання Максима Коцюбинського. Правоохоронці пояснили, що вирішили перевірити журналіста через звернення перехожого.

"До нас звернувся перехожий та повідомив, що чоловік фотографує будівлю та поряд припарковані авто, тож зважаючи на воєнний стан та осіб, які можуть передавати будь-які дані про обʼєкти ворогу, попросив перевірити незнайомця", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | коментар поліції про затримання журналіста Коцюбинського

У поліції зазначили також, що Коцюбинський нібито відмовився надавати документи для перевірки, через що його доставили до районного відділку. Тільки там, за даними правоохоронців, журналіст сказав, що є працівником медіа.

Згодом Коцюбинського відпустили.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується незадекларованою квартирою: що відомо

2 липня журналісти hromadske отримали підтвердження про те, що Ольга Стефанішина користується квартирою, що належить її матері. Однак у декларації Стефанішиної про це житло немає згадок.

Йдеться про квартиру площею у 100 м² у ЖК "Львівська площа".

Сама Стефанішина підтвердила у коментарі медіа тимчасове користування нерухомістю. Також вона наголосила, що право користування буде відображене під час декларування відповідного звітного періоду.

Нагадаємо, 27 червня у hromadske розповіли, що мати Стефанішиної у 2022 році купила трикімнатну квартиру у Києві вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Також 5 червня Стефанішина відповіла на підозри у корупції, заявивши, що нібито ніяк не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, який фігурував у справі про можливу корупцію в АРМА.