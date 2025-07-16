Гончаренко повідомив про провадження проти Стефанішиної: з'явилася реакція САП

Підставою для початку розслідування, яке доручили вести детективам НАБУ, стали матеріали розслідування видання "Українська правда".

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Кримінальне провадження відкрито за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами (ч. 2 ст. 364 КК України) Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомила пресслужба відомства.

Досудове розслідування ведуть детективи НАБУ. Прокурори додали, що на сьогодні жодній особі в цій справі про підозру не повідомили.

Підставою для початку розслідування стали матеріали розслідування видання "Українська правда".

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко раніше показав відповідь на свій депутатський запит до НАБУ, у якій ішлося про відкриття кримінального провадження щодо чиновниці ще 11 липня 2025 року.

Справа Стефанишиної — хронологія подій

"Українська правда" 4 червня випустила розслідування про корупцію в Нацагентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Автори матеріалу з'ясовувала, чому консорціум "УК КАМпаритет" отримав в управління 4 з 11 позицій, конфіскованих у кримінальних справах і виставлених на конкурс.

Йдеться про майно ТОВ "Українська ягода", багатоповерхівку на вул. Павлівській і "Будинок профспілок" у Києві, торговельний центр "Флагман" в Івано-Франківську.

Журналісти знайшли зв'язок між консорціумом та Ольгою Стефанишиною. Виявилося, що власник "УК КАМпаритет" Тарас Голуб працював в офісі міністра, а зараз репостить у Facebook пости некомерційної організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Керує організацією EUCCD колишній чоловік Стефанишиної.

Після публікації розслідування Стефанишина розповідала про мінімальні контакти з колишнім чоловіком. Чиновниця щиро не розуміє, чому її ім'я спливло в матеріалі.

А 27 червня журналісти визначили, що Надія Кравець, мати Ольги Стефанишиної, у жовтні 2022 року купила трикімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" площею близько 100 кв. метрів.

Нерухомість обійшлася їй у 3 млн гривень, хоча ціна від забудовника починалася з 12 мільйонів. Колишній міністр не вказувала у своїй декларації цю квартиру.

Фокус також писав, що 2023 року НАБУ звинуватило Ольгу Стефанишину в співучасті в заволодінні понад 2,5 млн бюджетних грошей.