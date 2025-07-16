САП почала розслідування проти ексвіцепрем'єрки Стефанішиної, — нардеп (фото)

Кримінальне провадження, за даними Олексія Гончаренка, зареєстрували 11 липня 2025 року. Законодавством за зловживання владою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі та грошового штрафу.

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Стаття ч.2 ст. 364 КК України, за якою розпочато розслідування, — це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідну інформацію надав народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідь на свій депутатський запит до Національного антикорупційного бюро.

Він нагадав, що ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням займаються детективи НАБУ.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Ольга Стефанишина поки що ніяк не прокоментувала інформацію, надану Гончаренком.

Також на момент публікації пресслужби САП і НАБУ не коментували можливе відкриття кримінального провадження проти Стефанишиної.

Журналістське розслідування, яке спричинило наслідки

4 червня на порталі "Української правди" з'явилося розслідування про корупцію, яка, як підозрюють, відбувається в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Розслідувачі зацікавилися, чому одна компанія, консорціум "УК КАМпаритет", отримала в управління 4 з 11 позицій, конфіскованих у кримінальних справах і виставлених на конкурс. Йдеться про майно ТОВ "Українська ягода", багатоповерхівку на вул. Павлівській та "Будинок профспілок" у Києві, торговельний центр "Флагман" в Івано-Франківську.

У статті відшукали зв'язок між консорціумом, Михайлом Стефанишиним та Ольгою Стефанишиною. Власник "УК КАМпаритет" Тарас Голуб колись працював в офісі міністра, а зараз репостить дописи Facebook некомерційної організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Керівник цієї організації — ексчоловік колишньої міністерки.

Після виходу матеріалу міністр заявила, що вона має мінімальні контакти з екс-чоловіком, і вони жодним чином не залучені в життя одне одного. Чиновниця також повідомила розслідувачам про непричетність до справ ексчоловіка і тому не розуміє, чому її ім'я використовували за цих обставин.

Розслідування в "Українській правді" викликало резонанс Фото: Скриншот

Квартира Шредінгера

27 червня розгорівся ще один скандал. Розслідувачі з'ясували, що мати Ольги Стефанишиної Надія Кравець у жовтні 2022 року купила трикімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" площею приблизно 100 квадратних метрів за трохи більше ніж 3 мільйони гривень, тоді як їхня ціна від забудовника стартувала від 12 мільйонів.

У декларації Ольги Стефанишиної цієї квартири немає, але є інша площею 74 квадратних метри, яка також належить її матері. У розмові з розслідувачами Надія Кравець сказала, що донька користується її квартирою в Києві. Утім, не уточнила, якою саме з них.

Після того, як журналіст видання hromadske Максим Коцюбинський виявив, що міністерка Стефанишина користується квартирою, якої немає в декларації, його затримала поліція. У відділенні Максима протримали кілька годин.

7 липня в соцмережах поширився ролик, де на заставці телефонів співробітників Мін'юсту було фото глави відомства. Він викликав резонанс у соцмережах, а Стефанишина пояснила, що це був жарт.

Не перший корупційний скандал

У 2023 році НАБУ звинуватило Ольгу Стефанишину у співучасті в заволодінні понад 2,5 млн бюджетних коштів. Стефанишина — одна з фігуранток так званої "справи Лукаш", у якій ідеться про події 2013-2014 років.

Як стверджує сторона обвинувачення, посадові особи Мін'юсту в 2013-2014 роках розтратили 2523000 грн бюджетних коштів, призначених для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Фігуранти перерахували кошти ТОВ "Європейська правова група" та низці ФОП без достатніх правових підстав на те.

Стефанишина, яка на той момент була співробітницею департаменту європейської інтеграції, разом з ексміністеркою юстиції часів Януковича Оленою Лукаш займалася організацією та проведенням тендера із закупівлі цих послуг.

Зараз справа перебуває на етапі судового розгляду у ВАКС.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що Стефаннишина заявила, що Україна примусово не повертатиме чоловіків призовного віку з-за кордону.