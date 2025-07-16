САП начала расследование против экс-вице-премьера Стефанишиной, — нардеп (фото)

Уголовное производство, по данным Алексея Гончаренко, зарегистрировали 11 июля 2025 года. Законодательством за злоупотребление властью предусмотрена ответственность в виде лишения свободы и денежного штрафа.

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Статья ч.2 ст. 364 УК Украины, по которой начато расследование, – это злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Соответствующую информацию предоставил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, опубликовав ответ на свой депутатский запрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Он напомнил, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Досудебным расследованием занимаются детективы НАБУ.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Ольга Стефанишина пока никак не прокомментировала информацию, предоставленную Гончаренко.

Также на момент публикации пресс-службы САП и НАБУ не комментировали возможное открытие уголовного производства против Стефанишиной.

Журналистское расследование, которое повлекло последствия

4 июня на портале "Украинской правды" появилось расследование о коррупции, которая, как подозревают, происходит в в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Расследователи заинтересовались, почему одна компания, консорциум "УК КАМпаритет", получила в управление 4 из 11 позиций, конфискованных по уголовным делам и выставленных на конкурс. Речь идет об имуществе ООО "Украинская ягода", многоэтажке на ул. Павловской и "Доме профсоюзов" в Киеве, торговом центре "Флагман" в Ивано-Франковске.

В статье отыскали связь между консорциумом, Михаилом Стефанишиным и Ольгой Стефанишиной. Владелец "УК КАМпаритет" Тарас Голуб когда-то работал в офисе министра, а сейчас репостит сообщения Facebook некоммерческой организации European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Руководитель этой организации — экс-супруг бывшей министра.

После выхода материала министр заявила, что она имеет минимальные контакты с экс-супругом, и они никак не вовлечены в жизнь друг друга. Чиновница также сообщила расследователям о непричастности к делам экс-супруга и поэтому не понимает, почему ее имя использовали при данных обстоятельствах.

Расследование в "Украинской правде" вызвало резонанс Фото: Скриншот

Квартира Шредингера

27 июня разгорелся еще один скандал. Расследователи выяснили, что мать Ольги Стефанишиной Надежда Кравец в октябре 2022 года купила трехкомнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" площадью около 100 квадратных метров за чуть более чем 3 миллиона гривен, тогда как их цена от застройщика стартовала от 12 миллионов.

В декларации Ольги Стефанишиной этой квартиры нет, но есть другая площадью 74 квадратных метра, которая также принадлежит ее матери. В разговоре с расследователями Надежда Кравец сказала, что дочь пользуется ее квартирой в Киеве. Впрочем, не уточнила, какой именно из них.

После того, как журналист издания hromadske Максим Коцюбинский обнаружил, что министр Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его задержала полиция. В отделении Максима продержали несколько часов.

7 июля в соцсетях распространился ролик, где на заставке телефонов сотрудников Минюста было фото главы ведомства. Он вызвал резонанс в соцсетях, а Стефанишина объяснила, что это была шутка.

Не первый коррупционный скандал

В 2023 году НАБУ обвинило Ольгу Стефанишину в соучастии в завладении более 2,5 млн бюджетных средств. Стефанишина — одна из фигуранток так называемого "дела Лукаш", в котором говорится о событиях 2013-2014 годов.

Как утверждает сторона обвинения, должностные лица Минюста в 2013-2014 годах растратили 2523000 грн бюджетных средств, предназначенных для адаптации национального законодательства к законодательству ЕС. Фигуранты перечислили средства ООО "Европейская правовая группа" и ряд ФОП без достаточных правовых оснований на то.

Стефанишина, которая на тот момент была сотруднницей департамента европейской интеграции, вместе с экс-министром юстиции времен Януковича Еленой Лукаш занималась организацией и проведением тендера по закупке этих услуг.

Сейчас дело находится на этапе судебного рассмотрения в ВАКС.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Стефаннишина заявила, что Украина принудительно не будет возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.