Гончаренко сообщил о производстве против Стефанишиной: появилась реакция САП

Основанием для начала расследования, которое поручили вести детективам НАБУ, стали материалы расследования издания "Украинская правда".

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Уголовное производство открыто по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами (ч. 2 ст. 364 УК Украины) Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Досудебное расследование ведут детективы НАБУ. Прокуроры добавили, что на сегодня ни одному лицу в этом деле о подозрении не сообщили.

Основанием для начала расследования стали материалы расследования издания "Украинская правда".

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко ранее показал ответ на свой депутатский запрос в НАБУ, в котором речь шла об открытии уголовного производства в отношении чиновницы еще 11 июля 2025 года.

Дело Стефанишиной — хронология событий

"Украинская правда" 4 июня выпустила расследование о коррупции в Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Авторы материала выясняла, почему консорциум "УК КАМпаритет" получил в управление 4 из 11 позиций, конфискованных по уголовным делам и выставленным на конкурс.

Речь идет об имуществе ООО "Украинская ягода", многоэтажке на ул. Павловской и "Доме профсоюзов" в Киеве, торговом центре "Флагман" в Ивано-Франковске.

Журналисты нашли связь консорциумом и Ольгой Стефанишиной. Оказалось, что владелец "УК КАМпаритет" Тарас Голуб работал в офисе министра, а сейчас репостит в Facebook посты некоммерческой организации European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Руководит организацией EUCCD бывший супруг Стефанишиной.

После публикации расследования Стефанишина рассказывала о минимальных контактах с бывшим мужем. Чиновница искренне не понимает, почему ее имя всплыло в материале.

А 27 июня журналисты определили, что Надежда Кравец, мать Ольги Стефанишиной, в октябре 2022 года купила трехкомнатную квартиру в ЖК "Львовская площадь" площадью около 100 кв. метров.

Недвижимость обошлась ей в 3 млн гривен, хотя цена от застройщика начиналась с 12 миллионов. Бывший министр не указывала в своей декларации эту квартиру.

Фокус также писал, что в 2023 году НАБУ обвинило Ольгу Стефанишину в соучастии в завладении более 2,5 млн бюджетных денег.