Ольга Стефанишина — новый посол Украины в США: Зеленский подписал указ (видео)

По словам главы государства, формальные процедуры назначения Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США завершены. Также Зеленский обозначил для дипломата ключевые задания для возобновления работы украинского посольства.

Новым послом Украины в США назначена Ольга Стефанишина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Формальные процедуры для назначения завершены. Сегодня, 27 августа, Зеленский подписал соответствующий указ и определил ключевые задачи по обновлению работы посольства Украины в США.

"Главное — реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном. Наши договоренности с президентом Дональдом Трампом, прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгое гарантирование безопасности Украины", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, на столе сейчас имеются два украинских предложения: о поставках оружия для Украины и об отправке США современных дронов.

Зеленский также поблагодарил посла в Штатах Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне все годы полномасштабной войны c Россией.

"Очень сложная миссия. Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии. Я предложил Оксане Маркаровой далее быть в команде, работать ради Украины", — объяснил президент.

Новость обновляется…