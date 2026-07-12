Юлія Свириденко оголосила про свою відставку: що сказала

Юлія Свириденко підтвердила, що вона йде з посади прем'єр-міністерки України. Політикиня подякувала усім за роботу та заявила, що готова працювати для України.

Очільниця українського уряду після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським розповіла, що вони обговорювали з главою держави подальші кроки співпраці. Про це вона повідомила у соцмережах.

"Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України. Дякую кожному і кожній, хто боронить українську землю, наші військові — це наша сила і наша незалежність", — йдеться у повідомленні.

Також вона розповіла про свою зустріч із Зеленським.

"Обговорили з Президентом виклики, які стоять перед нашою державою, зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами. Сьогодні надзвичайно важливо об’єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України. Вдячна Президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди", — повідомила вона.

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Також Юлія Свириденко дала зрозуміти, що лишається в команді Зеленського. Адже вони вже обговорили подальші кроки та формат її нової роботи.

"Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він стосуватиметься відносин із ключовим партнером України. У такий спосіб він заявив про відставку Уряду. Президент України запропонував Юлії Свириденко очолити новий, але значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.

У свою чергу нардеп Железняк поінформував, що звільнення прем'єрки відбудеться під час поточного пленарного тижня 13-14 липня. Після звільнення очільника увесь уряд має піти у відставку, а ️тимчасово роль глави Кабміну виконуватиме перший віцепремʼєр Денис Шмигаль.