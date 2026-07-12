Юлия Свириденко объявила о своей отставке: что она сказала

Юлия Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра Украины. Политик поблагодарила всех за работу и заявила, что готова работать на благо Украины.

Глава украинского правительства после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказала, что они обсуждали с главой государства дальнейшие шаги в рамках сотрудничества. Об этом она сообщила в социальных сетях.

"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины. Благодарю каждого и каждую, кто защищает украинскую землю; наши военные — это наша сила и наша независимость", — говорится в сообщении.

Кроме того, она рассказала о своей встрече с Зеленским.

"Обсудили с Президентом вызовы, стоящие перед нашим государством, а также изменения, необходимые для повышения эффективности работы правительства и укрепления отношений с международными партнерами. Сегодня чрезвычайно важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины. Благодарна Президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды", — сообщила она.

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Кроме того, Юлия Свириденко дала понять, что остается в команде Зеленского. Ведь они уже обсудили дальнейшие шаги и формат её новой работы.

"Готова и впредь служить украинскому государству и выполнять задачи, направленные на укрепление позиций Украины, защиту национальных интересов и достижение справедливого мира", — подытожила Свириденко.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Оно будет касаться отношений с ключевым партнером Украины. Таким образом он объявил об отставке правительства. Президент Украины предложил Юлии Свириденко возглавить новое, но важное направление в отношениях с ключевым партнером.

В свою очередь народный депутат Железняк сообщил, что отставка премьер-министра состоится в ходе текущей пленарной недели 13–14 июля. После увольнения главы правительства весь кабинет министров должен уйти в отставку, а ️временно обязанности главы Кабмина будет исполнять первый вице-премьер Денис Шмыгаль.