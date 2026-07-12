Має найбільше шансів: один кандидат може замінити Юлію Свириденко на посаді прем'єра

Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький наразі основний кандидат на посаду прем'єра в українському Кабміні.

Чимало нардепів та політиків назвають керівника державної компанії кандидатом на посаду прем'єра, який має найбільше шансів, у рамках оновлення Кабміну. Про це повідомляють джерела "Фокуса".

"Корецький — кандидат на цю посаду і він вже дав згоду", — вважають джерела в українському політикумі.

Стало відомо, що Корецького вже давно вважали кандидатом на цю посаду, але до того він не погоджувався на ці пропозиції.

Корецький, якщо його призначать на цю посаду, він стане вже третім очільником Уряду України при повномасштабному російському вторгненні.

Сергій Корецький може очолити Уряд Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Крім того, сьогодні Сергій Корецький зустрівся з президентом Зеленським, де розповів про підготовку до опалювального сезону.

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Сергій Корецький: що про нього відомо

Сергій Корецький здобував освіту у Луцькому державному технічному університеті навчаючи на факультетах "Машинобудування" та "Економіка бізнесу". Також у Івано-Франківському національному технічному університеті він вивчав "Видобування нафти і газу".

Після навчання він понад 20 років працював з групою компаній Continuum Group. У 2002 році очолював "Західну Нафтогазову Групу", у 2007-му був управляючим групи компанії. З 2013 року — керував мережею АЗС WOG.

У 2018 році він завершив свою роботу у Continuum Group, Потім Корецький створив власний проєкт — кавовий бренд з мережею кав'ярень Idealist Coffee Co. У 2021 році він вийшов зі складу бенефіціарів компанії.

З 2022 року Корецький очілював "Укрнафти". За час його роботи збиткова державна "Укрнафта" стала найприбутковішою державною компанією України.

Навесні 2025 року його обрали головою правління "Нафтогазу". Корецький очолив компанію, коли вона мала майже порожні сховища, але під його керівництвом "Нафтогаз" пройшов найскладнішу зиму.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський повідомив про відставку прем'єрки Юлії Свириденко. Глава держави запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він стосуватиметься відносин із ключовим партнером України.

Натомість Юлія Свириденко після відставка може стати новим послом України у США.

Крім того, як повідомляє нардеп Железня. Незабаром в правоохоронних органах та українському Уряді буде ряд нових відставок. Натомість голосування у Раді за кандидатури президента будуть нелегкими.