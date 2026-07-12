Влада проводить ротації в Уряді та правоохоронних органах: скоро буде ще ряд нових відставок

Незабаром в правоохоронних органах та українському Уряді буде ряд нових відставок. Натомість голосування у Раді за кандидатури президента будуть нелегкими.

Відтак, відставка прем'єрки Юлії Свириденко була першою. Про це повідомив нардеп Ярослав Железня.

За його словами, президент внесе кандидатуру голови СБУ, а також нового керівника отримає ДБР.

"По правоохоронних органах: Поки є чутки про те, що внесуть кандидатуру голови СБУ. І що готовиться заміна голови ДБР. Я тут підкреслюю що це поки "чутки". У мене немає підтвердження станом на зараз, що це відбудеться в найближчий час", — написав Железняк.

Також на думку нардеп прем'єр міністром може стати Сергій Корецький. Але непростим буде голосування президентських кандидатур.

"По конкретним міністрам. Тут дайте їм з Премʼєром визначитися (я ставлю що Корецький). А потім вже по складу Уряду. Окремо два міністри від президента: МЗС та Міноборони. Ось тут я думаю що буде інтрига по голосам. Щонайменше, якщо це Федоров, то це буде дуже непросте для нього голосування", — вважає він.

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Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський повідомив про відставку прем'єрки Юлії Свириденко. Глава держави запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він стосуватиметься відносин із ключовим партнером України.

Також нардеп Олексій Гончаренко вважає, що головним кандидатом на посаду премʼєра зараз є Сергій Корецький. Також серед претендентів на крісло очільника уряду називають Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова.