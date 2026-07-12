Уряд готують до перезавантаження: хто серед кандидатів у прем'єри на заміну Свириденко

Головним кандидатом на посаду премʼєра зараз є Сергій Корецький. Також серед претендентів на крісло очільника уряду називають Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова.

Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є Сергій Корецький. Про це з посиланням на поінформовані джерела пише народний депутат Олексій Гончаренко.

Наразі 48-річний Корецький займає пост голови правління НАК "Нафтогаз України". До цього він був директором компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Сьогодні, як стало відомо, президент України зустрівся з Сергієм Корецьким, з яким обговорив кроки, які потрібні державі для більшої стійкості. Володимир Зеленський подякував менеджеру нафтогазової галузі, який забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності компаній, якими керував.

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Володимир Зеленський та Сергій Корецький Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що на посаду прем'єра, окрім Корецького, також претендують міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов. Утім, основним кандидатом все одно залишається Сергій Корецький. Призначення його на посаду вирішено з ймовірністю у 95%, повідомив нардеп.

Також він зауважив, що в рамках "перезавантаження" буде багато замін серед усіх міністрів, а не лише представників уряду.

Нагадаємо, у неділю, 12 липня, Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрямок, який стосуватиметься відносин із ключовим партнером України. Вона стане послом у Сполучених Штатах.

Сама Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єр-міністерки та заявила, що готова й надалі працювати для України.