Правительство готовят к перезагрузке: кто из кандидатов на пост премьера может заменить Свириденко

Главным кандидатом на пост премьера в настоящее время является Сергей Корецкий. Также среди претендентов на пост главы правительства называют Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова.

Основным кандидатом на пост премьер-министра Украины является Сергей Корецкий. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

В настоящее время 48-летний Корецкий занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". До этого он был директором компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Сегодня, как стало известно, президент Украины встретился с Сергеем Корецким, с которым обсудил меры, необходимые государству для обеспечения большей устойчивости. Владимир Зеленский поблагодарил менеджера нефтегазовой отрасли, который обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности компаний, которыми он руководил.

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Владимир Зеленский и Сергей Корецкий Фото: Facebook / Владимир Зеленский

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на пост премьера, помимо Корецкого, также претендуют министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов. Впрочем, основным кандидатом все равно остается Сергей Корецкий. Решение о его назначении на эту должность принято с вероятностью 95%, сообщил нардеп.

Кроме того, он отметил, что в рамках "перезагрузки" произойдет множество замен среди всех министров, а не только среди представителей правительства.

Напомним, в воскресенье, 12 июля, Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить новое направление, которое будет касаться отношений с ключевым партнером Украины. Она станет послом в Соединенных Штатах.

Сама Юлия Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра, и заявила, что готова и в дальнейшем работать на благо Украины.