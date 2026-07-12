Власти проводят ротацию в правительстве и правоохранительных органах: вскоре последуют еще несколько отставок

В ближайшее время в правоохранительных органах и украинском правительстве произойдет ряд новых отставок. При этом голосование в Раде по кандидатурам президента будет непростым.

Таким образом, первая ушла в отставку премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железня.

По его словам, президент выдвинет кандидатуру главы СБУ, а также будет назначен новый руководитель ГБР.

"Что касается правоохранительных органов: пока ходят слухи о том, что будет выдвинута кандидатура главы СБУ. И что готовится замена главы ГБР. Я здесь подчеркиваю, что это пока "слухи". У меня нет подтверждения на данный момент, что это произойдет в ближайшее время", — написал Железняк.

Кроме того, по мнению народного депутата, премьер-министром может стать Сергей Корецкий. Однако голосование по кандидатурам на пост президента будет непростым.

Відео дня

"Что касается конкретных министров. Здесь давайте позволим им вместе с премьером определиться (я ставлю на Корецкого). А потом уже по составу правительства. Отдельно два министра от президента: МИД и Минобороны. Вот здесь, я думаю, будет интрига с голосами. По крайней мере, если это Федоров, то для него голосование будет очень непростым", — считает он.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Глава государства предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Оно будет касаться отношений с ключевым партнером Украины.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко считает, что главным кандидатом на пост премьера в настоящее время является Сергей Корецкий. Также среди претендентов на пост главы правительства называют Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова.