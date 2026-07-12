Свириденко раптово пішла у відставку: чому Зеленський готує нові звільнення та призначення

12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну, а також кадрове перезавантаження правоохоронних органів. Прем'єрка Юлія Свириденко першою пішла у відставку. Фокус розповість, кого торкнеться велика ротація кадрів у владі та з чим це пов'язано.

Рада може може підтримати відставку Кабміну вже 13–14 липня. А потім колишня прем'єрка поїде до Вашингтону, щоб очолити посольство України в США. За інформацію ряду нардепів та політиків на цьому тижні буде ряд гучних відставок та ротацій. Але не всі кандидатури можуть знайти у Раді одноголосну підтримку.

Відставка Уряду Юлії Свириденко: яка причина та що буде далі

Володимир Зеленський запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він подякував їй за роботу та аносував, що мова йде про новий, але значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. За його словами, Україна змінює свою політичну стратегію, де за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина.

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Натомість нардеп Ярослав Железняк вважає, що відставка Уряду Юлії Свириденко була спонтанною. Також у Раді подейкують, що — це вимушений крок.

Володимир Зеленський зустрівся з Юлією Свириденко Фото: Facebook / Володимир Зеленський

"Зараз заміна Свириденко з поста ПМ на посла США це трохи вимушений крок. До якого не сильно влада готувалась. Рішення сьогодні остаточне прийняли на нараді з Президентом о 13:00, тому всі інші кроки не сильно продумані", — пише він.

Сама Юлія Свириденко після зустрічі із Зеленськийм підтвердила свою відставку, а також дала зрозуміти, що лишається у команді президента.

Подейкують, що ще поки чинна прем'єрка вже отримала нову пропозицію про роботу. Зокрема, вона може стати новий послом України у США. Адже, як повідомляють ЗМІ, посол України у США Ольга Стефанішина звільняється з посади за власним бажанням. А президент нібито задоволений її роботою.

Натомість ще нардеп Одексій Гончаренко повідомляє, що нібито НАБУ може оголосити підозру послу України в США Ользі Стефанішиній.

"НАБУ може оголосити підозру послу України в США Стефанішиній, інформують мої джерела", — повідомив він.

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Після як президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів. Глава держави вже навіть встиг провести зустріч з деякими ймовірними кандидатами на посаду прем'єр-міністра, запевняють нардепи та інш політики. Зокрема, з Сергієм Корецьким, Михайлом Федоровим та Денисом Шмигалем.

Володимир Зеленський зустрівся з Сергієм Корецьким Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Відтак у Раді кажуть, що наразі є 4 кандидати на крісло Юлії Свириденко. Зокрема, головним кандидатом на посаду премʼєра наразі є Сергій Корецький. Також у списку серед претендентів є Денис Шмигаль, Михайло Федоров та Ігор Терехов.

Сергій Корецький: що про нього відомо

Сергій Корецький народився в Луцьку у 14 березня 1978 року. Освіту здобував у Луцькому державному технічному університеті навчаючи на факультетах "Машинобудування" та "Економіка бізнесу". Також у Івано-Франківському національному технічному університеті він вивчав "Видобування нафти і газу".

Після навчання він понад 20 років працював з групою компаній Continuum Group. У 2002 році очолював "Західну Нафтогазову Групу", у 2007-му був управляючим групи компанії. З 2013 року — керував мережею АЗС WOG.

У 2018 році він завершив свою роботу у Continuum Group, та заснував кавовий бренд з мережею кав'ярень Idealist Coffee Co. З 2022 року Корецький очілював "Укрнафту" та перетворив збиткову компанію на прибуткову.

Після чого у 2025 році його обрали головою правління "Нафтогазу". Під йог керівництвом компанія пройшла найскладнішу зиму в Україні.

Кадрові ротації: кого з керівників правоохоронних органів та посадовців можуть звільнити

Незабаром в правоохоронних органах та українському Уряді буде ряд нових відставок. Натомість голосування у Раді за кандидатури президента будуть нелегкими, вважає нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, президент внесе кандидатуру голови СБУ, а також країна отримає нового керівника отримає ДБР.

Але непростим буде голосування в Раді за президентські кандидатури у складі Уряду.

"Окремо два міністри від президента: МЗС та Міноборони. Ось тут я думаю що буде інтрига по голосам. Щонайменше, якщо це Федоров, то це буде дуже непросте для нього голосування", — вважає він.

Денис Улютін один з тих, хто може втрати свою посаду в Уряді Фото: З відкритих джерел

Як повідомляють джерела "Фокуса", під масштабну хвилю кадрових ротацій та звільнень, що наразі тривають в Україні, може потрапити Міністерство соціальної політики, адже його роботою не задоволені у парламенті та у суспільстві.

Нова статегія України: що це означає

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припустив, що кадрові зміни свідчать про перебудову уряду під нові енергетичні виклики. Саме так можна пояснити раптове звільнення Юлії Свириденко та її уряду. На думку експерта, досвід Корецького в управлінні великими державними компаніями та кризовими процесами може дуже знадобити у цій ситуації.

"Питань до чинного уряду було чимало, але швидкість процесу здивувала навіть тих, хто стежить за ним зсередини. Що стало головним фактором — вимоги міжнародних партнерів, необхідність перебудови державної машини під нові енергетичні виклики чи підготовка команди до майбутніх політичних процесів — поки що сказати важко. Водночас Корецький виглядає непоганим вибором", — зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, що після Одеси та Дніпра нові тарифи на воду можуть запровадити й в інших великих містах України — до кінця літа цей процес, за прогнозом експерта, ризикує стати масовим.

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