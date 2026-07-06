Після Одеси та Дніпра нові тарифи на воду можуть запровадити й в інших великих містах України — до кінця літа цей процес, за прогнозом експерта, ризикує стати масовим.

Водночас експерт переконаний, що навіть нові тарифи не розв'яжуть системних проблем водоканалів , а українці можуть знову почути про їхнє підвищення вже через один-два роки.

Такий прогноз у коментарі Фокусу озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, про перегляд тарифів уже повідомили в низці українських міст.

Масове підвищення тарифів може розпочатися вже до кінця літа

За словами експерта, про підвищення тарифів уже повідомили в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Дрогобичі, Хмельницькому, Тернополі, Ужгороді та інших містах.

"Однозначно тарифи вже підвищили або підвищать буквально найближчими місяцями. Я думаю, до кінця літа масове підвищення тарифів буде в більшості великих міст", — сказав Попенко.

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Він пояснив, що якщо раніше невеликі міста переважно підвищували тарифи рішеннями органів місцевого самоврядування, то зараз так само можуть діяти і великі міста.

Чому водоканали говорять про підвищення тарифів

Попенко зазначив, що об'єктивні економічні причини для перегляду тарифів справді існують. Серед них — зростання вартості електроенергії, реагентів, мінімальної заробітної плати та інших виробничих витрат.

Водночас, за його словами, нині не існує документів, які б підтверджували розрахунки, на підставі яких окремі водоканали пропонують настільки значне підвищення тарифів.

"Економічні підстави є, але вони точно не відображають тих цифр, про які говорять водоканали", — зазначив експерт.

На думку Попенка, перед ухваленням рішень щодо перегляду тарифів необхідно провести повноцінний технічний, фінансовий, бухгалтерський та управлінський аудит водоканалів.

"Тільки після цього ми можемо теоретично приступити до процесу аналізу роботи підприємства і подальшого прийняття рішення, чи підвищувати тарифи, наскільки підвищувати, які програми задіяти, що до цього зробило керівництво", — сказав Попенко.

Якими можуть бути наслідки ударів по водній інфраструктурі

Експерт також прокоментував повідомлення про можливі російські удари по об'єктах водопостачання та водовідведення.

За його словами, такий ризик існує, а наслідки можуть бути критичними, оскільки в Україні фактично відсутня модель резервного водопостачання та резервної роботи каналізації.

"Будь-які удари по об'єктах водоканалів можуть призвести до того, що міста просто будуть зупинені. Якщо питання водопостачання ще можна хоч якось вирішити — є бювети, можна підвозити воду, — то якщо ми говоримо про каналізацію, це фактично зупинка роботи всього міста", — пояснив Попенко.

Чи можуть руйнування стати причиною нового підвищення тарифів

Попенко не бачить прямого зв'язку між можливими руйнуваннями водної інфраструктури та підвищенням тарифів.

"Підвищення тарифів ніяк не врятує нас від руйнувань.

Підвищення тарифів на воду Фото: Відкриті джерела

Якщо ми говоримо про серйозні пошкодження водної інфраструктури, це суми в десятки мільярдів гривень, які жоден тариф не зможе забезпечити", — сказав він.

За словами Попенка, нинішнє підвищення тарифів насамперед пов'язане з бажанням місцевої влади перекласти проблеми водоканалів на звичайних споживачів.

Водночас він наголосив, що, на його думку, навіть після підвищення тарифів проблеми підприємств не зникнуть.

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"Ніяке підвищення тарифів проблему водоканалу не вирішить. І, думаю, вже через рік-два ми знову почуємо від водоканалів пропозиції про чергове підвищення тарифів", — підсумував експерт.