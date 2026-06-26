Відключення світла, дорога вода та нові платіжки: до чого слід готуватися українцям уже з липня

Не буде світла, не буде й води, а платити за неї доводиться дедалі більше. З 1 липня у великих містах України зростуть тарифи на воду — подекуди до 91 гривні за кубометр. При цьому відключення електроенергії можуть залишити мешканців багатоповерхівок без води, а водоканали визнають: генератори є не у всіх. Чому тарифи зростають, якщо послуга не гарантована, і хто за це платить — у матеріалі Фокусу.

Літо 2026 року принесе українцям нові випробування та фінансові витрати. Голова "Укренерго" Віталій Зайченко вже заявив, що відключень електроенергії не уникнути, особливо в години пікових навантажень на мережу. Сидіти без електрики доведеться до 5 годин на добу — насамперед, якщо відновляться удари по енергооб’єктах. Але такого сценарію не уникнути й у разі, якщо температура повітря наблизиться до позначки +35 градусів. Днями в Києві лівий берег і частково правий вже залишалися без електрики — як пояснили енергетики, з технічних причин. І це при тому, що сильна спека вже найближчими днями накриє Україну.

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Ще одна неприємна новина: у великих містах країни вже ухвалено рішення про підвищення тарифів на воду з 1 липня. Наприклад, в Ужгороді мешканці платитимуть 91,24 грн за 1 кубометр води, в Одесі — близько 94 грн, у Тернополі — понад 87 грн, у Вінниці — до 81 грн.

І ось тут виникає головна проблема: за відсутності світла можуть трапитися перебої з подачею тієї самої дорогої води. Якщо немає електрики, водоканали не можуть працювати повноцінно. Очищення, підйом і подача води в будинки вимагають потужних насосів. У разі відключення центрального електропостачання водопостачання припиняється або значно знижується.

По суті, якщо не буде світла, не буде й води у кранах у деяких споживачів — насамперед у мешканців багатоповерхівок. Це вже завдання мешканців: якщо вони не хочуть залишитися без світла та води, їм доведеться купувати додаткове обладнання, наприклад генератор, щоб забезпечити безперебійне подавання води на верхні поверхи. Виходить, споживач повинен платити за воду більше, та ще й витрачатися на купівлю додаткового джерела енергії та палива до нього. У крайньому випадку — запасатися водою про запас.

Не буде світла — зникне й вода

Сьогодні ситуація виглядає парадоксально: під час відключення світла багато споживачів зменшать споживання води (а якщо світла немає — не використовуватимуть її взагалі), але за те, що встигли використати, заплатять більше. Іншими словами, водоканали нічого не втратять — навіть виграють. Однак, як пояснюють у водоканалах, підвищення тарифів не пов’язане з відключеннями електроенергії — це перегляд собівартості послуг, оскільки вартість електроенергії, реагентів, палива, матеріалів, запчастин та ремонтних робіт зростає. Але при цьому, як зазначає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, якщо немає світла і у підприємств немає генераторів для безперебійної роботи, то наскільки виправдане підвищення тарифу?

"На практиці все залишається як і раніше. До ремонтів та опалювального сезону готуються так само, як і раніше, — це лише розмови про те, що потрібно замінити труби або встановити нове обладнання. Підвищення тарифів навряд чи призведе до поліпшення ситуації. Кошти, отримані від підвищення, підуть на підвищення мінімальної заробітної плати співробітникам, погашення боргів та оплату електроенергії. Про капітальні чи поточні ремонти мова не йде — максимум, на що вистачить грошей, це аварійні роботи", — каже Фокусу Попенко.

Що стосується генераторів для безперебійної роботи підприємств, ситуація неоднорідна: хто працював — той і забезпечив себе. Повної та достовірної інформації про те, скільки водоканалів мають резервні потужності, немає. Такої звітності просто не ведеться.

Кабмін не рекомендував підвищувати тарифи, але його не чують

Окрема історія — щодо підвищення тарифів на послуги. Місцеві органи влади йдуть назустріч водоканалам і ухвалюють рішення про підвищення тарифів. При цьому багато хто вже забув про постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 502, нагадує юрист Віктор Сироштан.

У першому пункті зазначено, що на період дії воєнного стану в Україні органам місцевого самоврядування, до повноважень яких належить встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, не підвищувати тарифи на ці послуги та застосовувати їх для населення на рівні тарифів, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

"Там же йдеться про те, що при ухваленні рішення, передбаченого першим абзацом цього пункту, відшкодування суб’єктам господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення різниці між розмірами тарифів здійснюється з місцевого бюджету відповідно до Закону України "Про ціни та ціноутворення". А згідно зі ст. 117 Конституції України, постанови Кабміну є обов’язковими до виконання", — зазначає у коментарі Фокусу юрист.

Іншими словами, якщо місцева влада ухвалить рішення про підвищення тарифів (всупереч рекомендаціям), різницю між старим і новим тарифом слід компенсувати водоканалам із місцевого бюджету — тобто не за рахунок мешканців, а за рахунок міської скарбниці.

Звичайно, з юридичної точки зору формулювання "рекомендувати" означає, що місцева влада може не підвищувати тарифи, але може й підвищити — тоді вона повинна сама знайти кошти в бюджеті, щоб покрити різницю для водоканалів.

"Якщо у вашому місті підвищили тарифи на воду — це означає, що місцева влада або не скористалася цією рекомендацією, або готова компенсувати різницю з бюджету. Але найчастіше цю рекомендацію ігнорують, і тарифи все одно зростають", — зазначає експерт.

Ціна на електроенергію може змінитися вже цього року

У свою чергу, Олег Попенко вважає, що з тарифною політикою у сфері житлово-комунального господарства в нашій країні все дуже погано. Адже навіть не МВФ вимагає їхнього підвищення, як це нам подають, а наші чиновники самі пропонують це МВФ.

"МВФ абсолютно байдуже, за рахунок чого ми сплатимо їм кредит. МВФ не приходить і не каже: "Ви маєте терміново підвищити тарифи". Вони кажуть: "Ми хочемо побачити, звідки до нас надійдуть гроші". А ми маємо розраховуватися. Відповідно, тут постає питання — де брати гроші. Наші чиновники пишуть: "Ось ми підвищимо тарифи і за рахунок цього розрахуємося". Водоканали однозначно цього року всі піднімуть ціну слідом за великими компаніями, які це вже зробили", — вважає Попенко.

Також, за словами експерта, у планах — підвищити тарифи на електроенергію для населення. І Міненерго, і Мінекономіки передбачали це на цей рік, і МВФ уже вимагає цього.

"Але поки що мої джерела не повідомляють, що найближчим часом тарифи підвищуватимуть. У планах міністерств це передбачено — ще минулого року було закладено підвищення на 20% на рік протягом трьох років. Поки що минула лише половина року, тож можна очікувати будь-чого найближчим часом", — зазначив Попенко.

А водночас міністр енергетики Денис Шмигаль під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську (Польща) заявив, що зима 2026/2027 буде суворішою, ніж минула, яка, як відомо, ознаменувалася тривалими відключеннями світла та тепла через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

До того ж Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями світла влітку 2026 року, незважаючи на імпорт електроенергії з-за кордону та активну роботу сонячних електростанцій.