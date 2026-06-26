Отключения света, дорогая вода и новые платежки: к чему готовиться украинцам уже с июля

Не будет света, не будет и воды, а платить за неё приходится всё больше. С 1 июля в крупных городах Украины вырастут тарифы на воду — местами до 91 гривны за кубометр. При этом отключения электроэнергии могут оставить жителей высоток без воды, а водоканалы признают: генераторы есть не у всех. Почему тарифы растут, если услуга не гарантирована, и кто за это платит — в материале Фокуса.

Лето 2026 года принесет украинцам новые испытания и финансовые издержки. Уже глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что отключения света не избежать, особенно в часы пиковых нагрузок на сеть. Сидеть без электричества придётся до 5 часов в сутки — прежде всего если возобновятся удары по энергообъектам. Но не избежать подобного сценария и в случае, если температура воздуха приблизится к отметке +35 градусов. На днях в Киеве левый берег и частично правый уже оставались без электричества — как объяснили энергетики, по техническим причинам. И это при том, что сильная жара уже в ближайшие дни накроет Украину.

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Ещё одна неприятная новость: в крупных городах страны уже решено повысить тарифы на воду с 1 июля. Например, в Ужгороде жители будут платить 91,24 грн за 1 кубометр воды, в Одессе — около 94 грн, в Тернополе — более 87 грн, в Виннице — до 81 грн.

И вот здесь наступает главная проблема: при отсутствии света могут возникнуть перебои с подачей той самой дорогой воды. Если нет электричества, водоканалы не могут работать полноценно. Очистка, подъём и подача воды в дома требуют мощных насосов. При отключении центрального питания водоснабжение прекращается или значительно снижается.

По сути, если не будет света, не будет и воды в кранах у некоторых потребителей — прежде всего у жителей высоток. Это уже задача жильцов: если они не хотят остаться без света и воды, им придётся покупать дополнительное оборудование, например генератор, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды на верхние этажи. Получается, потребитель должен платить за воду больше, да ещё и тратиться на покупку дополнительного источника энергии и горючего к нему. На худой конец — запасаться водой впрок.

Не будет света — исчезнет и вода

Ситуация сегодня выглядит парадоксально: при отключении света многие потребители уменьшат потребление воды (а если её нет — не используют вовсе), но за то, что успели использовать, заплатят больше. Иными словами, водоканалы ничего не потеряют — даже выиграют. Однако, как объясняют в водоканалах, повышение тарифов не связано с отключениями электроэнергии — это пересмотр себестоимости услуг, потому что стоимость электроэнергии, реагентов, горючего, материалов, запчастей и ремонтных работ растёт. Но при этом, как отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, если нет света и у предприятий нет генераторов для бесперебойной работы, то насколько оправдано повышение тарифа?

"На практике всё остаётся по-прежнему. К ремонтам и отопительному сезону готовятся так же, как и раньше, — это только разговоры о том, что нужно заменить трубы или установить новое оборудование. Повышение тарифов вряд ли приведёт к улучшению ситуации. Средства, полученные от повышения, пойдут на повышение минимальной заработной платы сотрудникам, погашение долгов и оплату электроэнергии. О капитальных или текущих ремонтах речь не идёт — максимум, на что хватит денег, это аварийные работы", — говорит Фокусу Попенко.

Что касается генераторов для бесперебойной работы предприятий, ситуация неоднородная: кто работал — тот и обеспечил себя. Полной и достоверной информации о том, сколько водоканалов имеют резервные мощности, нет. Такая отчётность просто не ведётся.

Кабмин не рекомендовал повышать тарифы, но его не слышат

Отдельная история — с повышением тарифов на услуги. Местные органы власти идут навстречу водоканалам и принимают решения о повышении тарифов. При этом многие уже забыли о постановлении Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2022 г. № 502, напоминает юрист Виктор Сироштан.

В первом пункте сказано, что в период действия военного положения в Украине рекомендуется органам местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено установление тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, не повышать тарифы на эти услуги и применять их для населения на уровне тарифов, действовавших по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Там же идёт речь о том, что при принятии решения, предусмотренного абзацем первым этого пункта, возмещение субъектам хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения разницы между размерами тарифов осуществляется из местного бюджета в соответствии с Законом Украины "О ценах и ценообразовании". А согласно ст. 117 Конституции Украины, постановления Кабмина обязательны к выполнению", — отмечает в комментарии Фокусу юрист.

Иными словами, если местные власти примут решение поднять тарифы (вопреки рекомендации), разницу между старым и новым тарифом должны компенсировать водоканалам из местного бюджета — то есть не за счёт жителей, а за счёт городской казны.

Конечно, с юридической точки зрения, формулировка "рекомендовать" означает, что местные власти могут не поднимать тарифы, но могут и поднять — тогда они должны сами найти деньги в бюджете, чтобы покрыть разницу для водоканалов.

"Если ваш город поднял тарифы на воду — значит, местные власти либо не воспользовались этой рекомендацией, либо готовы компенсировать разницу из бюджета. Но чаще всего рекомендацию игнорируют, и тарифы всё равно растут", — отмечает эксперт.

Цена электроэнергии может измениться уже в этом году

В свою очередь, Олег Попенко считает, что с тарифной политикой на ЖКХ у нас в стране всё очень плохо. Ведь даже не МВФ требует их повышения, как это нам преподносят, а наши чиновники сами предлагают это МВФ.

"МВФ абсолютно всё равно, за счёт чего мы заплатим им кредит. МВФ не приходит и не говорит: "Вы срочно должны повысить тарифы". Они говорят: "Мы хотим увидеть, откуда к нам придут деньги". А мы должны рассчитываться. Соответственно, здесь стоит вопрос — где брать деньги. Наши чиновники пишут: "Вот мы повысим тарифы и за счёт этого рассчитаемся". Водоканалы однозначно в этом году все поднимут цену вслед за крупными, которые это уже сделали", — считает Попенко.

Также, по словам эксперта, в планах — повысить тарифы на электроэнергию для населения. И Минэнерго, и Минэкономики закладывали это на этот год, и МВФ это уже требует.

"Но пока мои источники не говорят мне, что в ближайшее время будут повышать тарифы. В планах министерств это есть — заложено было ещё в прошлом году повышение по 20% в год в течение трёх лет. Пока прошла только половина года, так что всего можно ожидать в ближайшее время", — отметил Попенко.

А в то же время, министр энергетики Денис Шмыгаль во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске (Польша) заявил, что зима 2026/2027 будет жестче, чем прошлая, которая, как известно, ознаменовалась длительными отключениями света и тепла из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

К тому же, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями света летом 2026 года, несмотря на импорт электроэнергии из-за рубежа и активную работу солнечных электростанций.