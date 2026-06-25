Без света в жару до 5 часов: в "Укрэнерго" предупредили о рисках отключений летом

В Украине в июле-августе возможны отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в часы пиковой нагрузки, если продолжительная жара будет совпадать с массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, при отсутствии вражеских ударов у энергосистемы есть высокие шансы работать без ограничений. В то же время риски возрастают из-за возможных обстрелов объектов генерации и длительных периодов жары.

Зайченко отметил, что потребление электроэнергии в жаркую погоду может вырасти на 25 % из-за массового использования кондиционеров. Самым сложным периодом он назвал вторую половину июля и начало августа, когда пик летнего потребления может совпасть с минимальным уровнем генерации на атомных электростанциях из-за плановых ремонтов.

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По словам руководителя компании, этим летом ситуация лучше, чем в прошлом году. Энергосистема стала более устойчивой благодаря развитию распределенной генерации, строительству новых электростанций с дополнительной защитой и усилению защиты подстанций.

"Потенциально, после массированных обстрелов, возможны даже не 2–3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды", — сказал Зайченко. Он пояснил, что дневное потребление можно будет покрывать за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, однако вечерние пики нагрузки могут потребовать дополнительного балансирования.

Глава "Укрэнерго" также подчеркнул, что этим летом у России меньше возможностей оставить украинцев без света на длительное время, чем это было раньше. В то же время в случае сочетания сильной жары и новых массированных атак компания не исключает введения графиков отключений.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что летом 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и возобновлением графиков отключений. По неблагоприятному сценарию нехватка мощностей может достичь 6,2 ГВт — почти 40% от прогнозируемого уровня потребления.

В то же время в Верховной Раде заявляли, что энергосистема в летний период должна работать стабильно. Там отмечали, что даже в случае дефицита генерации возможны лишь кратковременные ограничения электроснабжения в вечерние часы — ориентировочно на 1–2 часа.