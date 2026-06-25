Без світла в спеку до 5 годин: в "Укренерго" попередили про ризики відключень влітку

В Україні в липні-серпні можливі відключення електроенергії тривалістю до п’яти годин у пікові періоди, якщо тривала спека збігатиметься з масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За його словами, за відсутності ворожих ударів енергосистема має високі шанси працювати без обмежень. Водночас ризики зростають через можливі обстріли генерації та тривалі періоди спеки.

Зайченко зазначив, що споживання електроенергії під час спекотної погоди може зрости на 25% через масове використання кондиціонерів. Найскладнішим періодом він назвав другу половину липня та початок серпня, коли пік літнього споживання може збігтися з мінімальним рівнем генерації на атомних електростанціях через планові ремонти.

За словами очільника компанії, цього літа ситуація краща, ніж торік. Енергосистема стала стійкішою завдяки розвитку розподіленої генерації, будівництву нових електростанцій із додатковим захистом та посиленню захисту підстанцій.

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“Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2-3 години, а до 5 годин у пікові періоди”, — сказав Зайченко. Він пояснив, що денне споживання можна буде покривати за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої та відновлюваної генерації, однак вечірні піки навантаження можуть потребувати додаткового балансування.

Голова “Укренерго” також наголосив, що цього літа у Росії менше можливостей залишити українців без світла на тривалий час, ніж це було раніше. Водночас у разі поєднання сильної спеки та нових масованих атак компанія не виключає застосування графіків відключень.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що влітку 2026 року Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та поверненням графіків відключень. За несприятливого сценарію нестача потужностей може досягти 6,2 ГВт — майже 40% від прогнозованого рівня споживання.

Водночас у Верховній Раді заявляли, що енергосистема в літній період має працювати стабільно. Там зазначали, що навіть у разі дефіциту генерації можливі лише нетривалі обмеження електропостачання у вечірні години — орієнтовно на 1–2 години.