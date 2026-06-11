Відключення світла влітку: енергетики попередили українців про ситуацію з електропостачанням

В Україні прогнозують дефіцит потужності до 6,2 ГВт влітку. Тож можливі і відключення світла. Про це свідчить прогноз аналітиків.

Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями світла влітку 2026 року, попри імпорт електроенергії з-за кордону та активну роботу сонячних електростанцій. Адже дефіцит в енергосистемі може сягяти від 1 до 6 ГВт залежно від погоди та атак в пікові періоди. Про це сказав директор з досліджень українського аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович, а також генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості Михайло Бабійчук у межах прогнозу ситуації в енергосистемі влітку 2026 року.

За словами експертів, саме влітку закладаються передумови для стабільного проходження зими — через ремонти енергетичної інфраструктури, накопичення ресурсів, відновлення пошкоджених об’єктів та введення нових потужностей.

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Наразі найбільших втрат зазнали теплові електростанції, через що Україна була змушена збільшити імпорт електроенергії та періодично застосовувати графіки відключень для споживачів.

Відключення світла влітку можуть повернутися Фото: З відкритих джерел

В Україні прогнозують нестачу електроенергії

За оцінкою експертів DiXi Group, навіть за умови помірної погоди та відсутності нових ударів по енергетичній інфраструктурі дефіцит потужності у години максимального споживання може становити близько 0,7 ГВт. Якщо ж температура повітря суттєво зросте, нестача електроенергії може збільшитися до 2,4 ГВт.

Додатковим викликом для енергосистеми стане проведення планових ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій, які залишаються основою української генерації.

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Аналітики попереджають, що зі зростанням середньодобових температур погодинні обмеження електропостачання можуть стати неминучими. Причому дефіцит може виникати навіть у нічні години, коли споживання традиційно є найнижчим.

За песимістичним сценарієм, який передбачає спекотну погоду та нові пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок російських атак, дефіцит може зрости до 6,2 ГВт при прогнозованому попиті на рівні 15,8 ГВт. Це становитиме майже 40% від потреби енергосистеми.

Прогноз на літо щодо графіків відключення Фото: Суспільне

Чи будуть українці зі світлом цього літа — три сценарії розвитку подій

Експерти наголошують, що стабільність енергопостачання цього літа значною мірою залежатиме як від погодних умов, так і від відсутності нових атак на критичну інфраструктуру країни. За їхніми розрахунками, існують три сценарії розвитку подій цього літа.

Базовий сценарій передбачає помірні погодні умови та відсутність нових масштабних атак. У такому разі можливий дефіцит до 1 ГВт у години максимального навантаження. Сценарій зі зростанням споживання на тлі спеки передбачає дефіцит може зрости до 2,4 ГВт, а ризик застосування обмежень для споживачів суттєво підвищується. Сценарій №3 передбачає періоди аномальної спеки та нові атаки на енергосистему — дефіцит може сягнути 6,2 ГВт, що потенційно потребуватиме застосування до чотирьох черг графіків погодинних відключень.

Накопичення запасів газу - ключове питання Фото: Відкриті джерела

Що буде з газом

Для газового сектору ключовим викликом залишається накопичення запасів до зими, зазначають експерти.

За оцінками DiXi Group, цільовий рівень запасів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону становить 14,6 млрд кубометрів, а потреба в імпорті протягом червня-грудня 2026-го становить 6,5-7,5 млрд кубометрів.

Серед основних ризиків вони називають можливе пошкодження газовидобувної інфраструктури, що може збільшити потребу в імпорті до 3–4 млрд кубометрів при зниженні внутрішнього видобутку, а також обмежений імпорт і високі ціни на європейському ринку, які можуть ускладнити досягнення цільового рівня запасів перед зимою.

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"Літо 2026 року –це тест на нашу здатність підготуватися до наступної зими і водночас переосмислити енергосистему так, щоб вона була більш гнучкою, локально стійкою та менш вразливою до майбутніх загроз", — зазначив Михайло Бабійчук.

Нагадаємо, раніше у ВР озвучили прогноз, що цього літа Україна має проходити сезон або без відключень узагалі, або, в умовах часткового дефіциту генерації, у вечірні години можуть бути нетривалі відключення на 1-2 години, не більше.