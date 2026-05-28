Максимум дві години: нардеп спростував інформацію про тривалі відключення світла влітку

Українська енергосистема вхолить у літній сезон у непростому стані з огляду на масовані обстріли ЗС РФ, але відключення електрики по 6-8 годин, як про це вже зараз говорять експерти, навряд чи будуть.

На думку народного депутата Сергія Нагорняка, який також є головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики, цього літа Україна має проходити сезон або без відключень узагалі, або, в умовах часткового дефіциту генерації, у вечірні години можуть бути нетривалі відключення на 1-2 години, не більше. Свою думку він озвучив для "Новини.LIVE".

І то, впевнений гість ефіру, це залежить від того, які дні. Імовірність відключень вища за умови високих температур на вулиці, але точно не по 6-8 годин.

Парламентарій зазначає, що зараз в Україні активно відбувається процес відновлення генерації, а також практично щодня вводять в експлуатацію якусь із сонячних електростанцій, зокрема домашні СЕС і на підприємствах.

"Протягом усього цього часу бізнес активно встановлює накопичувачі електричної енергії. Це дає їм можливість накопичувати і в ранкові та вечірні піки бути з електроенергією. Тому я б не сказав, що ситуація настільки складна", — зазначив він.

Нагорняк констатує, що, незважаючи на російські атаки на нашу енергосистему, ми стаємо все одно більш стійкими.

"Сьогодні практично в кожному регіоні України вже є промислові накопичувачі електроенергії, які працюють у різних режимах. Хтось працює на арбітражі, купує електроенергію в денні та нічні години і продає вранці та ввечері і на цьому заробляє гроші бізнес. Хтось підписав тривалі валютні контракти з "Укренерго" на п'ять років, і по суті вони балансують систему, підтримують частоту в енергосистемі. Плюс бізнес для себе встановлює і власну генерацію, і накопичувачі, щоб бути максимально енергостійкими", — розповів нардеп.

Станом на цей момент, підкреслює Нагорняк, не можна сказати, що в країні є якийсь істотний надлишок електроенергії, але й немає істотного дефіциту. Ба більше, бувають дні, коли спостерігається профіцит.

Раніше голова "Ліги енергетичного розвитку України" Олександр Голіздра розповідав, що влітку в Україні через спеку та планові ремонти енергоблоків на АЕС можливі відключення електроенергії. За його словами, тривалість і масштаб обмежень залежатимуть від температури повітря, кількості ремонтів, а також ризиків атак на енергетичну інфраструктуру.

Також Олександр Харченко пояснював, що в Україні перебої з електропостачанням можуть тривати щонайменше кілька років через масштабні пошкодження енергосистеми та відсутність достатнього резерву потужностей.