Максимум два часа: нардеп опроверг информацию о длительных отключениях света летом

Украинская энергосистема вхолит в летний сезон в непростом состоянии, учитывая массированные обстрелы ВС РФ, но отключения электричества по 6-8 часов, как об этом уже сейчас говорят эксперти, вряд ли будут.

По мнению народного депутата Сергея Нагорняка, который также является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, этим летом Украина должна проходить сезон либо без отключений вообще либо, в условиях частичного дефицита генерации, в вечерние часы могут быть непродолжительные отключения на 1-2 часа, не больше. Свое мнение он озвучил для "Новини.LIVE".

И то, уверен гость эфира, это зависит от того, какие дни. Вероятность отключений выше при условии высоких температур на улице, но точно не по 6-8 часов.

Парламентарий отмечает, что сейчас в Украине активно проходит процесс восстановления генерации, а атакже практически ежедневно вводится в эксплуатацию какая-то из солнечных электростанций, в том силе домашние СЭС и на предприятиях.

"На протяжении всего этого времени бизнес активно устанавливает накопители электрической энергии. Это дает им возможность накапливать и в утренние и вечерние пики быть с электроэнергией. Поэтому я бы не сказал, что ситуация настолько сложная", — отметил он.

Нагорняк констатирует, что, несмотря на российские атаки на нашу энергосистему, мы становимся все равно более устойчивыми.

"Сегодня практически в каждом регионе Украины уже есть промышленные накопители электроэнергии, которые работают в разных режимах. Кто-то работает на арбитраже, покупает электроэнергию в дневные и ночные часы и продает утром и вечером и на этом зарабатывают деньги бизнес. Кто-то подписал длительные валютные контракты с "Укрэнерго" на пять лет, и по сути они балансируют систему, поддерживают частоту в энергосистеме. Плюс бизнес для себя устанавливает и собственную генерацию, и накопители, чтобы быть максимально энергоустойчивыми", — рассказал нардеп.

По состоянию на данный момент, подчеркивает Нагорняк, нельзя сказать, что в стране есть какой-то существенный излишек электроэнергии, но и нет существенного дефицита. Более того, бывают дни, когда наблюдается профицит.

Ранее глава "Лиги энергетического развития Украины" Александр Голиздра рассказывал, что летом в Украине из-за жары и плановых ремонтов энергоблоков на АЭС возможны отключения электроэнергии. По его словам, продолжительность и масштаб ограничений будут зависеть от температуры воздуха, количества ремонтов, а также рисков атак на энергетическую инфраструктуру.

Также Александр Харченко объяснял, что в Украине перебои с электроснабжением могут продолжаться минимум несколько лет из-за масштабных повреждений энергосистемы и отсутствия достаточного резерва мощностей.